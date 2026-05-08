氏家物産、映像クリエイティブチーム「KRAQ VOID」が傘下入り
氏家物産株式会社（以下、氏家物産）は、
AIと人間の感性を融合させたシネマティック映像・ビジュアルアートチーム
「KRAQ VOID（クラック ヴォイド）」がグループに参画したことをお知らせいたします。
今回の参画により氏家物産では、単なる映像制作に留まらず、
世界基準で“伝わる構造”そのものを設計するクリエイティブ体制へと進化していきます。
■ 生成AI時代に、“伝わる”とは何か
現在、生成AIによって、誰もが高品質な映像を生み出せる時代になりました。
一方で、映像やビジュアルが大量に生まれることで、
「綺麗だが記憶には残らない」コンテンツも急増しています。
どれだけ技術が進化しても、
人の感情を動かすものには、構造があります。
なぜ、その順番で見せるのか。
なぜ、その余白が必要なのか。
なぜ、その沈黙が記憶に残るのか。
氏家物産では、そうした“伝わるまでの設計”こそが、
これからのクリエイティブに必要だと考えています。
■ KRAQ VOIDについて
KRAQ VOIDは、Midjourney、Higgsfield、Kling、Hailuo、Runway、Sunoなど、
世界最先端の生成AIを横断的に活用しながら、
人間の「名前のない感情」を映像詩として描き出す、実験的クリエイティブチームです。
AI生成特有のノイズや不完全さを、単なるエラーとして処理するのではなく、
そこに、人間の編集眼や演出力を掛け合わせることで、
“記憶に残り続ける映像”へと昇華しています。
また、米国AIストリーミングプラットフォーム「Alchemy」への参画や、
海外AI映像コンペティションでの受賞など、国際的な評価も獲得しています。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gVW9xfzEdU8 ]
KRAQ VOIDによる最新ショートフィルム。
KRAQ VOID PROFILE
AIと人間の感性を融合させ、
“名前のない感情”を映像詩として描き出すシネマティック・クリエイティブチーム。
HP：https://kraqvoid.com/
■ 「Breathing Soul into the AI Cracks.」
Breathing Soul into the AI Cracks.
AIのひび割れに魂を吹き込む。
KRAQ VOIDが掲げる思想です。
生成AIによって、
誰もが映像を生み出せる時代になりました。
だからこそ今、必要なのは、
“生成すること”ではなく、
“何を残すか”なのかもしれません。
ただ綺麗な映像ではなく、
人の感情に触れ、
時間が経っても記憶に残り続けるもの。
氏家物産では、その思想に強く共感しています。
■ 世界基準で“伝わる構造”を設計する
今回の参画により氏家物産では、
・ストーリーテリング設計
・AIシネマティック表現
・ブランド体験設計
・SNS時代における感情導線の構築
・グローバル基準での映像コミュニケーション
などを横断的に行う体制を強化していきます。
単に「見られる」だけではなく、
“止まる”こと。
単に「理解される」だけではなく、
“残る”こと。
氏家物産はこれからも、テクノロジーと人間の感性を横断しながら、
世界基準で伝わるクリエイティブの構造を探求していきます。
■ 今後について
今後は、企業ブランディング、映像、SNSクリエイティブ、AIビジュアル開発などを通じ、
国内外へ向けた新たなクリエイティブ展開を進めてまいります。
また、KRAQ VOIDが持つ国際的なAIクリエイティブネットワークと、
氏家物産が培ってきたブランドコミュニケーション設計を掛け合わせることで、
“世界基準で伝わるブランド体験”の構築を目指します。
生成できる時代だからこそ、
“残るもの”を問い続けていきます。
氏家物産株式会社
メディア編集長 大津 祐子
氏家物産株式会社（UJIIE BUSSAN CO.LTD.）
代表取締役社長 氏家 聡史
ブランディング全般、コミュニケーション施策のプランニングおよび実施
HP：https://ujiie.co/(https://ujiie.co/)
note：https://note.com/ujiiebussan(https://note.com/ujiiebussan)
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