氏家物産、映像クリエイティブチーム「KRAQ VOID」が傘下入り

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氏家物産株式会社


氏家物産株式会社（以下、氏家物産）は、


AIと人間の感性を融合させたシネマティック映像・ビジュアルアートチーム


「KRAQ VOID（クラック ヴォイド）」がグループに参画したことをお知らせいたします。



今回の参画により氏家物産では、単なる映像制作に留まらず、


世界基準で“伝わる構造”そのものを設計するクリエイティブ体制へと進化していきます。


■ 生成AI時代に、“伝わる”とは何か

現在、生成AIによって、誰もが高品質な映像を生み出せる時代になりました。


一方で、映像やビジュアルが大量に生まれることで、
「綺麗だが記憶には残らない」コンテンツも急増しています。



どれだけ技術が進化しても、
人の感情を動かすものには、構造があります。



なぜ、その順番で見せるのか。
なぜ、その余白が必要なのか。
なぜ、その沈黙が記憶に残るのか。



氏家物産では、そうした“伝わるまでの設計”こそが、


これからのクリエイティブに必要だと考えています。


■ KRAQ VOIDについて

KRAQ VOIDは、Midjourney、Higgsfield、Kling、Hailuo、Runway、Sunoなど、


世界最先端の生成AIを横断的に活用しながら、


人間の「名前のない感情」を映像詩として描き出す、実験的クリエイティブチームです。



AI生成特有のノイズや不完全さを、単なるエラーとして処理するのではなく、


そこに、人間の編集眼や演出力を掛け合わせることで、
“記憶に残り続ける映像”へと昇華しています。



また、米国AIストリーミングプラットフォーム「Alchemy」への参画や、


海外AI映像コンペティションでの受賞など、国際的な評価も獲得しています。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gVW9xfzEdU8 ]

KRAQ VOIDによる最新ショートフィルム。


KRAQ VOID PROFILE

AIと人間の感性を融合させ、


“名前のない感情”を映像詩として描き出すシネマティック・クリエイティブチーム。



HP：https://kraqvoid.com/


■ 「Breathing Soul into the AI Cracks.」

Breathing Soul into the AI Cracks.
AIのひび割れに魂を吹き込む。



KRAQ VOIDが掲げる思想です。



生成AIによって、
誰もが映像を生み出せる時代になりました。



だからこそ今、必要なのは、
“生成すること”ではなく、
“何を残すか”なのかもしれません。



ただ綺麗な映像ではなく、
人の感情に触れ、
時間が経っても記憶に残り続けるもの。



氏家物産では、その思想に強く共感しています。


■ 世界基準で“伝わる構造”を設計する

今回の参画により氏家物産では、



・ストーリーテリング設計
・AIシネマティック表現
・ブランド体験設計
・SNS時代における感情導線の構築
・グローバル基準での映像コミュニケーション



などを横断的に行う体制を強化していきます。



単に「見られる」だけではなく、
“止まる”こと。


単に「理解される」だけではなく、
“残る”こと。



氏家物産はこれからも、テクノロジーと人間の感性を横断しながら、
世界基準で伝わるクリエイティブの構造を探求していきます。


■ 今後について

今後は、企業ブランディング、映像、SNSクリエイティブ、AIビジュアル開発などを通じ、


国内外へ向けた新たなクリエイティブ展開を進めてまいります。



また、KRAQ VOIDが持つ国際的なAIクリエイティブネットワークと、


氏家物産が培ってきたブランドコミュニケーション設計を掛け合わせることで、


“世界基準で伝わるブランド体験”の構築を目指します。



生成できる時代だからこそ、
“残るもの”を問い続けていきます。



氏家物産株式会社


メディア編集長 大津 祐子




氏家物産株式会社（UJIIE BUSSAN CO.LTD.）


代表取締役社長　氏家 聡史


ブランディング全般、コミュニケーション施策のプランニングおよび実施




HP：https://ujiie.co/(https://ujiie.co/)


note：https://note.com/ujiiebussan(https://note.com/ujiiebussan)


Instagram：https://www.instagram.com/ujiiebussan_official(https://www.instagram.com/ujiiebussan_official)


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