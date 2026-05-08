氏家物産、映像クリエイティブチーム「KRAQ VOID」が傘下入り

氏家物産株式会社

氏家物産株式会社（以下、氏家物産）は、

AIと人間の感性を融合させたシネマティック映像・ビジュアルアートチーム

「KRAQ VOID（クラック ヴォイド）」がグループに参画したことをお知らせいたします。

今回の参画により氏家物産では、単なる映像制作に留まらず、

世界基準で“伝わる構造”そのものを設計するクリエイティブ体制へと進化していきます。

■ 生成AI時代に、“伝わる”とは何か

現在、生成AIによって、誰もが高品質な映像を生み出せる時代になりました。

一方で、映像やビジュアルが大量に生まれることで、

「綺麗だが記憶には残らない」コンテンツも急増しています。

どれだけ技術が進化しても、

人の感情を動かすものには、構造があります。

なぜ、その順番で見せるのか。

なぜ、その余白が必要なのか。

なぜ、その沈黙が記憶に残るのか。

氏家物産では、そうした“伝わるまでの設計”こそが、

これからのクリエイティブに必要だと考えています。

■ KRAQ VOIDについて

KRAQ VOIDは、Midjourney、Higgsfield、Kling、Hailuo、Runway、Sunoなど、

世界最先端の生成AIを横断的に活用しながら、

人間の「名前のない感情」を映像詩として描き出す、実験的クリエイティブチームです。

AI生成特有のノイズや不完全さを、単なるエラーとして処理するのではなく、

そこに、人間の編集眼や演出力を掛け合わせることで、

“記憶に残り続ける映像”へと昇華しています。

また、米国AIストリーミングプラットフォーム「Alchemy」への参画や、

海外AI映像コンペティションでの受賞など、国際的な評価も獲得しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gVW9xfzEdU8 ]

KRAQ VOIDによる最新ショートフィルム。

KRAQ VOID PROFILE

AIと人間の感性を融合させ、

“名前のない感情”を映像詩として描き出すシネマティック・クリエイティブチーム。

HP：https://kraqvoid.com/

■ 「Breathing Soul into the AI Cracks.」

Breathing Soul into the AI Cracks.

AIのひび割れに魂を吹き込む。

KRAQ VOIDが掲げる思想です。

生成AIによって、

誰もが映像を生み出せる時代になりました。

だからこそ今、必要なのは、

“生成すること”ではなく、

“何を残すか”なのかもしれません。

ただ綺麗な映像ではなく、

人の感情に触れ、

時間が経っても記憶に残り続けるもの。

氏家物産では、その思想に強く共感しています。

■ 世界基準で“伝わる構造”を設計する

今回の参画により氏家物産では、

・ストーリーテリング設計

・AIシネマティック表現

・ブランド体験設計

・SNS時代における感情導線の構築

・グローバル基準での映像コミュニケーション

などを横断的に行う体制を強化していきます。

単に「見られる」だけではなく、

“止まる”こと。

単に「理解される」だけではなく、

“残る”こと。

氏家物産はこれからも、テクノロジーと人間の感性を横断しながら、

世界基準で伝わるクリエイティブの構造を探求していきます。

■ 今後について

今後は、企業ブランディング、映像、SNSクリエイティブ、AIビジュアル開発などを通じ、

国内外へ向けた新たなクリエイティブ展開を進めてまいります。

また、KRAQ VOIDが持つ国際的なAIクリエイティブネットワークと、

氏家物産が培ってきたブランドコミュニケーション設計を掛け合わせることで、

“世界基準で伝わるブランド体験”の構築を目指します。

生成できる時代だからこそ、

“残るもの”を問い続けていきます。

氏家物産株式会社

メディア編集長 大津 祐子

氏家物産株式会社（UJIIE BUSSAN CO.LTD.）

代表取締役社長 氏家 聡史

ブランディング全般、コミュニケーション施策のプランニングおよび実施

HP：https://ujiie.co/(https://ujiie.co/)

note：https://note.com/ujiiebussan(https://note.com/ujiiebussan)

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