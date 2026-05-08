なぜ工程が遅れ続けるのか？ - 建設業を“工程最適化”で再設計する「AI Builder on IDX」で最適化AIを発表

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、建設業界における慢性的な工程遅延の問題に対し、最適化AI「AI孔明 on IDX」を活用した「AI Builder on IDX」“工程最適化ソリューション”の提供を開始しました。



本ソリューションは、工程計画・人員配置・資材調達・施工管理を統合的に最適化し、建設プロジェクトの生産性と収益性を抜本的に改善することを目的としています。

■ 背景：なぜ建設は“遅れる前提”になっているのか

建設業界では長年にわたり、

- 工程遅延の常態化- 人手不足の深刻化- 資材価格の変動- 多重下請け構造

といった課題が存在しています。

結果として、

- 工期の延長- コストの増加- 利益率の低下

が多くのプロジェクトで発生しています。「遅れることが前提」の構造になっています。

■ 課題の本質：分断された工程管理

建設プロジェクトでは、

- 工程計画- 人員配置- 資材調達- 現場施工

がそれぞれ別々に管理されることが多く、全体最適で設計されていない構造が存在します。

その結果、

- 手待ち・重複作業- 人員の非効率配置- 資材不足・過剰- 工程のズレ

が発生し、遅延につながっています。問題は現場ではなく、“構造の最適化不足”にあります。

■ 解決策：工程最適化AI「AI Builder on IDX」

「AI Builder on IDX」は、建設プロジェクト全体を“最適化”する統合AIプラットフォームです。



1. データ統合（IDX）

・ 工程データ

・ 人員・職人データ

・ 資材・発注データ

・ 現場進捗データ

をナレッジドライブに集約し、プロジェクト全体の状況を一元管理・可視化

2. AI分析・予測

・工程遅延リスクの分析・早期把握

・人員稼働状況の分析

・資材供給リスクの分析

蓄積データをもとに、遅延の予兆を事前に把握

3. 最適化エンジン

・工程スケジュールの見直し・改善提案

・人員配置の最適化提案

・資材調達のタイミング・数量提案

AIが遅延を防ぐ意思決定をサポート

4. AI PMO（実行・運用最適化）

・工程計画の進捗管理・確認支援

・現場への情報共有・アクション提案

・KPIモニタリング

・継続的改善（Loop）

“遅れない現場”を実現

■ 期待される導入効果

- 工程遅延の削減- 人員稼働率向上- 資材ロス削減- 工期短縮- 利益率改善

同じ人員・同じ資源でも成果が変わる

■ メッセージ

これまで建設業は、

現場力

経験

調整力

によって成り立ってきました。

しかしこれからは、“工程を最適化できる企業”が勝つ時代です。工程は、最適化すべき経営領域です。

■ 今後の展開

AIデータ社は、製造業、物流、小売、建設業に続き、

- 人材・サービス- 観光・ホテル- 不動産- 医療

など、各業界に対して「最適化AI × AI PMO」を展開していきます。

すべての業界は“最適化問題”である

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL：https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。