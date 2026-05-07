4年度目を迎える、小学生に好評の体験型ワークショップTDU社会・地域連携事業 公開講座「D-SciTechプログラム～未来のエンジニアのために～」を2026年度も開催

学校法人東京電機大学

東京電機大学（学長 射場本忠彦）は、理科や科学に興味がある小学生に好評の体験型ワークショップTDU社会・地域連携事業 公開講座「D-SciTechプログラム～未来のエンジニアのために～」（以下「D-SciTechプログラム」）を2026年度も開催します。

2026年度上半期の「D-SciTechプログラム」は、6～9月にかけて、7講座を開講（10月以降も開講予定）。4年度目を迎えて会場も拡大し、本学の東京千住キャンパス（東京都足立区）で5講座、同 埼玉鳩山キャンパス（埼玉県比企郡鳩山町）および東京電機大学中学校・高等学校（東京都小金井市）で各1講座を実施します。

協力企業のエンジニアらが講師となり、高度で専門的な技術を学べる連携講座には、日産自動車株式会社や株式会社加藤製作所など5社が参画。生活に身近なエネルギーである「油圧」「空気圧」「電気」をはじめ、排気ガスを出さない「電気自動車」の仕組みや、混ざったものを見分ける「クロマトグラフィー」の原理を学ぶほか、ものづくりの楽しさを体験する「ミニ四駆」製作や、「GIS」（地理情報システム）のソフトウェアを使って足立区の安全マップ制作にチャレンジするプログラムを用意しています。

■4年度目の開催を迎える、小学生向けワークショップ「D-SciTechプログラム」

TDU社会・地域連携事業 公開講座「D-SciTechプログラム～未来のエンジニアのために～」は、小学生の子どもたちに「理科や科学をもっと好きになってもらいたい」、「“未来のエンジニア”という夢も抱いてもらいたい」という思いから、2023年度より継続的に開催しています。各講座が募集開始とともに満員となる、多くの子どもたちに好評のワークショップとなり、4年度目を迎えます。

本学の教員や協力企業のエンジニアらが講師となり、子どもたちは原理や仕組みを学びながら、実際に手を動かして理解する実験・工作に取り組みます。子どもたちにとって、知識を得るだけでなく、実践的な“体験”もできる場とすることを目的としています。

＊詳細は、後述のプログラム一覧をご参照ください。

■2026年度・上半期（6～9月）「D-SciTechプログラム」のプログラム一覧（予定）

6/20(土)：●TDUこどもマップ作成教室（協賛・協力：ESRIジャパン株式会社）

初めてのGIS体験！ 安全マップを作ってみよう！

東京電機大学東京千住キャンパス

6/27(土)：●TDU理科実験教室（主催：東京電機大学）

色はどうなっているのか見てみよう！

東京電機大学東京千住キャンパス

7/4(土)：●TDU×加藤製作所 連携講座（協力企業：株式会社加藤製作所）

クレーン車から学ぶ「油」のチカラと電気駆動システム！

東京電機大学東京千住キャンパス

7/18(土)：●TDU×日産自動車 連携講座（協力企業：日産自動車株式会社）

電気自動車について学ぼう！＋モデルカーを充電して走らせよう！

東京電機大学東京千住キャンパス

7/28(火)：●TDU×JCOMマーケティング連携講座（協力企業：JCOMマーケティング株式会社）

つくろう体験！ミニ四駆！！

東京電機大学東京千住キャンパス

8/1(土)：●TDU×春日電機 連携講座（協力企業：春日電機株式会社）

電気の「不思議」を学ぶ！ 静電気や放電プラズマについて学ぼう！！

東京電機大学埼玉鳩山キャンパス

9/19(土)：●TDU×日東工器 連携講座（協力企業：日東工器株式会社）

「空気」のチカラを学ぼう！ 「リニコン」と「デルボ」を使ってパズルに挑戦！

東京電機大学中学校・高等学校

＊各講座の詳細は別添のパンフレットをご参照ください。＊10月以降も開催を予定しています。

■事業概要

事業名：TDU社会・地域連携事業 公開講座 「D-SciTechプログラム～未来のエンジニアのために～」

開催期間：2026年6月～2027年3月（予定） ＊6～9月に7講座を開催予定（10月以降も開催予定）

開催場所：

・東京電機大学 東京千住キャンパス（東京都足立区）

・東京電機大学 埼玉鳩山キャンパス（埼玉県比企郡鳩山町）

・東京電機大学中学校・高等学校（東京都小金井市）

対象：小学3～6年生、中学１～3年生 ＊対象学年は各講座により異なる

講師：東京電機大学の教員、協力企業のエンジニア等

参加費：無料

主催：学校法人東京電機大学 総務部 地域連携・事業担当

後援：足立区、草加市

協賛：足立成和信用金庫

協賛・協力：

（株）IHI原動機、アサヒユウアス（株）、アドビ（株）、ASUS JAPAN（株）、ESRIジャパン（株）、春日電機（株）、（株）加藤製作所、KOA（株）、JCOMマーケティング（株）、（株）立花エレテック、テックウインド（株）、IX-Party、日産自動車（株）、日東工器（株）、日本総合住生活（株）、 マイクロン ジャパン（株）、IEEE Tokyo Denki University Student Branch

https://prtimes.jp/a/?f=d128963-145-0621ec58a4a482aa62ab626f8caebeab.pdf

＜東京電機大学の地域連携活動について＞

東京電機大学は「地域連携活動」において、キャンパスの近隣などにおける地域交流を支援するとともに、行政や各種団体と密な連携を図り、地域に根ざした大学を目指しています。子どもたちに「ものづくりの面白さ」を伝える実践教育への取り組みも活動の一つです。本学の教育・研究の特色を生かし、地域と力を合わせて未来の技術者の育成をサポートしています。「D-SciTechプログラム」のほかにも、小中学生を対象とする電子工作教室や科学実験教室などを数多く開催しており、「ものづくり」の楽しさだけではなく、「なぜ？」「どうして？」と探求することの大切さも伝えています。