紙より薄い”次世代ジルコニア「La Briller」第4回認定医セミナーを開催

大河実業株式会社

ナノイズムジャパン株式会社（本社：東京都中央区）は、2026年4月26日（日）、東京都内にて「第4回 La Briller（ラブリエ）認定医セミナー」を開催いたしました 。

本セミナーは、全国の歯科医師を対象に、次世代ジルコニア「La Briller」の臨床応用および審美歯科における最新技術を体系的に学ぶ場として実施されており、今回も募集開始直後の短時間で定員に達するなど、高い関心を集めました。

受付台セミナー会場■ 世界初、紙より薄いジルコニア「La Briller」が注目される背景

ナノイズムジャパンが展開する「La Briller」は、世界初となる紙より薄いジルコニア素材を用いた審美歯科向けソリューションです。

従来のジルコニアでは困難とされてきた“超薄型化”と“高強度”を両立することで、これまでにない低侵襲治療を実現しています。

🦷 低侵襲の実現：天然歯の切削量を最小限に抑え、患者様の身体的・心理的負担を軽減

🦷 高い審美性：自然歯に近い透明感と色調再現性を実現

🦷 優れた耐久性：日常使用に耐えうる強度を確保し、長期的な安定性に寄与

これにより、「削らない・美しく・長持ち」という、現代審美歯科に求められる価値を高次元で提供しています。

■ 拡大するラミネートベニア市場と背景

近年、歯科医療は「治療中心」から「審美・予防・自己投資」へと大きく変化しています。

世界の審美歯科市場は、2023年の約300億ドルから2032年には約590億ドルへと拡大が予測されており（※1）、中でもラミネートベニアは成長を牽引する重要分野となっています。

特に、

🦷「歯を削りたくない」という患者ニーズの高まり

🦷 SNSやデジタルメディアによる審美意識の向上

🦷 高品質治療への投資意欲の増加

といった社会的背景が、低侵襲かつ高審美な治療技術への需要を加速させています。

■ 第4回セミナー実施内容

本セミナーでは、理論から臨床応用までを一貫して学べる実践的プログラムを提供しました。

第一部: La Brillerの技術開発と臨床的優位性

第二部: 精密な補綴を可能にするスキャンテクニックのポイント

第三部: ボンディングシステム（接着）の理論と操作手順

第四部: La Briller実物を用いた接着ハンズオン

特にハンズオンセッションでは、実際の臨床を想定したトレーニングが行われ、参加者の理解をより深める内容となりました。参加した歯科医師からは、「これまでの審美治療の概念が変わる」「患者提案の幅が大きく広がる可能性を感じた」といった評価の声が多数寄せられました。

■次回は6月28日に開催

【開催概要】

日時: 2026年6月28日(日) 13:00～16:30

会場: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館11階 トラストシティ カンファレンス・丸の内

主催: ナノイズムジャパン株式会社

公式サイト: LaBriller ラブリエ 公式サイト ナノイズムジャパン株式会社(https://nanoism.co.jp/)

お申込みはこちら→ https://nanoism.co.jp/dentist/