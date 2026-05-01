万田発酵株式会社(本社：広島県尾道市、代表取締役社長：松浦 良紀)は、2026年6月19日(金)に公開される映画『免許返納!?』(主演：舘ひろし)と主力商品「万田酵素」のタイアップ企画「健康更新フォーエヴァー THE TIE-UP」を、2026年5月1日(金)から実施します。





映画「免許返納!?」×万田酵素タイアップ画像





本企画では、イオン薬局(九州店舗は除く)で『万田酵素』を購入してレシート応募すると抽選でプレゼントが当たる店頭施策「健康はまだまだ更新してこうぜキャンペーン」をはじめ、SNSキャンペーンや温浴施設とのコラボレーション企画、各種媒体での発信を順次実施して、健康を意識せざるを得ない人生後半の選択に、また、老若男女を問わずまだまだ自分はイケると自信を持ちたいすべての人たちに、“健康更新”をメッセージとして届けていきます。









◇タイアップコンセプト

万田酵素は、自然に寄り添う独自の複合発酵製法で作られた植物発酵食品で、国内外のお客様に40年以上も愛されてきた当社のロングセラー商品です。

“複数の植物性原材料が本来もっている栄養素”と“発酵によって生まれる栄養素”をひと口の中に共存させる万田酵素は、時間や日を選ばず、また人を選ばない手軽な発酵食品として、簡単に皆さんの食生活に取り入れていただくことができます。





万田酵素商品画像





車を運転する人であれば、いつかは意識することになる免許の返納というテーマ。それと同じように、私たちの誰しもに、自分自身の健康というテーマと向き合うときがいつかはやってくるはずです。

当社は、映画『免許返納!?』とのタイアップが、皆さんと皆さんの大切な人のこれからの健康を考えるキッカケとなり、そこから、皆さんの食生活に、健康の一助として発酵食品が取り入れられていくムーブにつなげたいと考えています。

健康にはかかせない笑顔。ノンストップドライブコメディが生み出す笑顔と発酵によって生み出された『万田酵素』の相乗効果で、皆さんに健康の更新を提案します。









◇作品紹介 映画「免許返納!?」

自他共に認める映画スター・南条弘(舘ひろし)は、70歳にして人生最大のピンチを迎えていた――。南条の原点ともいえる若き日の大ヒット映画『ハーレーライダー』で共演したライバル俳優・尾崎誠(宇崎竜童)がバイク事故を起こしたことを発端に、南条の発言が誤解を生み、〈スター俳優。南条弘(70)免許を自主返納へ〉と拡大解釈されてしまったのだ。

このままでは愛車のフェラーリに乗れなくなる。アクション映画も撮れなくなる。そんな南条の心配とは裏腹に、事務所社長の三宅(吉田鋼太郎)とマネージャーの川奈(西野七瀬)は、これを機に免許返納させよう、と南条を説得する。そんな矢先、政府広報の免許返納CM依頼とハリウッド映画のオファーが舞い込み、尾崎の息子・亮(黒川想矢)の行方を探すというミッションも発生。最愛の妻との約束を叶えるため、想い出の一本道にも向かいたい……。どうする！？南条！





【出演】

舘ひろし 西野七瀬 黒川想矢

南野陽子 八嶋智人 MEGUMI 真矢ミキ

大地真央 吉田鋼太郎 宇崎竜童





【公式サイト】

https://menkyohenno-movie.com/





【コピーライト】

(C)2026「免許返納!?」製作委員会









◇タイアップ企画第1弾「健康はまだまだ更新してこうぜキャンペーン」について

タイアップ企画「健康更新フォーエヴァー THE TIE-UP」の第1弾では、イオン薬局で万田酵素をお買い求めのお客様を対象とした「健康はまだまだ更新してこうぜキャンペーン」を実施。期間中に、イオン薬局(九州店舗は除く)で、対象商品を税込6,480円以上お買い上げいただき購入レシートで応募すると、抽選でムビチケや映画『免許返納!?』オリジナルグッズが当たるスペシャルキャンペーンです。

“まだまだ健康は更新したいんだよ”とお考えの方は、ぜひ、お近くのイオン薬局で万田酵素をお買い求めください。キャンペーンへのたくさんのご応募をお待ちしています。





【キャンペーン情報】

■健康はまだまだ更新してこうぜキャンペーン(第1弾)概要

・実施期間：2026年5月1日(金)～5月31日(日) ※応募期間も同じ

・実施内容：全国のイオン薬局(ただし九州店舗は除く。)で、税込6,480円以上万田酵素商品をお買い上げのうえ、その購入レシート画像を添付してご応募いただいたお客様の中から抽選で、10組20名様に、映画『免許返納!?』のムビチケをプレゼント。





※詳細は下記URLからご確認ください。

https://www.manda.co.jp/news/topics/menkyohenno_tieup_cp20260501.html





■万田発酵公式Instagram( https://www.instagram.com/mandahakko_official/ )でもタイアップ関連情報を発信していきます。





映画「免許返納!?」ティザーポスター