株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する epica OKINAWA (所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は2026年5月5日(火) 『SMIRNOFF GOLDEN NIGHTS TOUR』の開催が決定いたしました。

◇SMIRNOFF GOLDEN NIGHTS TOUR◇

世界No.1を誇るウォッカブランド「スミノフ」が「epica OKINAWA」にて「非日常でプレイフルな夜」をお届けいたします。 『SMIRNOFF GOLDEN NIGHTS TOUR』当日限定でスミノフ特設ブースも設置いたします。 特設ブースではスミノフガールにより、色々なスミノフのフレイバーをお楽しみいただけます。 SPECIAL GUESTにはDJ TJOが出演！ 今年のゴールデンウィークにしか体験できない「epica OKINAWA」とスミノフの夜は思い出の1ページになること間違いなし！ PRODUCED BY：SUGARBITZ SUPPORTED BY：SMIRNOFF GUEST：TJO DJ’s：DJ DANBO / DJ TASK / DJ 2FLii / DJ Lu-Q 日程：2026年5月5日 火曜日 時間：OPEN 21:00 場所：epica OKINAWA

＜DJ TJO プロフィール＞

ジャンルを縦横無尽にプレイするオープンフォーマットDJであり、日本トップキュレーター。 日本、イギリス、タイ人の血を引きパリに生まれる。 東京を中心に日本各地のクラブ・パーティーの他、世界各国の大型フェスに多数出演。 DJ MIX作品では世界最高峰のダンス・レーベル “ULTRA MUSIC” から日本人初のMIXCDリリースを実現したことがシーンに衝撃を与えた。 ラジオ・パーソナリティーとしての人気も高く、各キー局の番組出演をはじめ、”block.fm“では長年レギュラー番組を務める。 また、別名”TJOチャンネル”として閲覧数の高い自身のInstagramストーリーはメディア並みの人気を誇り、Spotifyプレイリストからの音楽紹介、旬の雑ネタトピックス、視聴者Q&Aなど、バラエティに富んだコンテンツを日々発信している。 音楽プロデューサーとしても国内外の多様なアーティストに楽曲を提供。 近年では、esportsエンターテイメントプロジェクト「SoulZ」から生まれた新レーベル「SoulZ Sounds」ディレクターに就任。UKのプロデューサーSigalaとコラボし、Rita Oraとのヒットソング「You For Me SoulZ Remix」をリリースしている。 タレント力が高いバイリンガルDJ。 多くのメディア・幅広いオーディエンスからの厚い支持を一身に集めている。 https://tjo-dj.com/

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【epica OKINAWA】

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