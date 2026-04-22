「ヤク」素材にフォーカスしたリジェネラティブ・マテリアルブランド「SHOKAY(ショーケイ)」を展開するSHOKAYジャパンオフィス(運営：ダブルツリー株式会社、本社：北海道札幌市、代表：林民子)は、日本ローンチ以来継続している社会貢献支援プロジェクト『SHOKAYドネーション・プログラム』において、2026年度の協力先団体の公募を強化することをお知らせいたします。





過去に提供したSHOKAY ドネーションアイテム(森染めショールーよもぎグリーン)

過去に提供したSHOKAYドネーションアイテム(森染めショールーよもぎグリーン)





#寄付 #ファンドレイジング #エシカルファッション #CSR #NPO支援









■背景と目的：ラグジュアリーを「社会の力」に変える

SHOKAYは、チベット族の持続可能な生活支援を目的として設立されたソーシャルブランドです。ブランドの根幹にある「Do Good, Be Happy!(良いことをして、幸せになろう)」という精神に基づき、日本市場への参入以来、志を同じくするNPO・NGO・企業のチャリティプロジェクトに対し、製品提供を通じた支援を継続してきました。

昨今、SDGsへの関心の高まりとともにチャリティイベントの質も問われています。SHOKAYは、ストーリー性のある高品質な製品を提供することで、ファンドレイジングの活性化や社会課題への認知拡大に貢献してまいります。









■『SHOKAYドネーション・プログラム』支援内容

貴団体が主催するチャリティイベント・プロジェクトに対し、SHOKAY製品を無償提供いたします。





活用例 ：チャリティオークションへの出品／

チャリティランなどのイベント景品 等

対象団体：貧困・教育・ジェンダー・環境保護など、

社会問題の解決に取り組むNPO・NGO・企業プロジェクト

提供品 ：SHOKAY製品(ヤクウールショール・スカーフ・ニット製品 等)

費用 ：無償提供(物品提供)。数量・内容は個別にご相談のうえ決定

申込方法：下記お問い合わせ先へメールにてご連絡ください。規模は問いません。

お問い合わせ先： office[at]dgbh.jp

(※スパム対策のため、[at]を@に書き換えて送信してください)









■これまでの主な協力実績(抜粋)

SHOKAYはこれまで、国内外の多岐にわたる人道支援・社会活動をサポートしてきました。





＜年／団体・プロジェクト名／支援内容＞

年 ：2025年

団体・プロジェクト名：ジュエリーブランド「No.(ナンバードット)」プロジェクト

支援内容 ：性暴力被害者支援(コンゴ・パンジ財団等)を目的とした

抽選会への景品提供





年 ：2024年～継続

団体・プロジェクト名：認定NPO法人 難民支援協会(JAR)

支援内容 ：チャリティランイベントにおける景品提供





年 ：2017年より毎年提供

団体・プロジェクト名：パリや日本で活動するクリエイターたちが中心となって

被災地支援や子どもたち支援チャリティイベント

「HOPE AND LOVE DAY TOKYO」

支援内容 ：チャリティ福引の景品として提供





年 ：2017・2018年

団体・プロジェクト名：株式会社FUMIKODA

支援内容 ：児童養護施設支援・IT教育支援

(SMART WOMAN BACKUP PROGRAM)

チャリティオークションへの提供





年 ：2011年

団体・プロジェクト名：公益財団法人ジョイセフ

支援内容 ：女性の命と健康を守る活動を支援する

チャリティオークションへの提供





年 ：その他

団体・プロジェクト名：Tibet House NYなど多数

支援内容 ：―









■代表 林 民子のコメント

「SHOKAYは、素材の調達から製品化まで、すべてが社会貢献と直結しているブランドです。私たちの製品が、さらなる別の社会課題を解決するための『種』となり、支援の輪が広がっていくことを心から願っています。私たちにできることがあれば、規模を問わず喜んで協力させていただきます。ぜひお気軽にお声がけください。」

― 林 民子(SHOKAYジャパンオフィス 代表)









■SHOKAYについて

世界で初めて「ヤク」素材にフォーカスしたリジェネラティブ・マテリアルブランド。2006年、ハーバード大学ケネディスクールで国際協力を学ぶ女学生2人が、チベット族の貧困問題解決を志して立ち上げたソーシャルビジネスです。エシカル・ニットのパイオニアとして、創業物語は書籍『世界を変えるオシゴト』(講談社、2010年)に結実しました。

ヤクの毛は1頭から年間わずか100gしか採れない希少素材。カシミヤ以上の保温性を誇り、通気性・柔軟性に優れ毛玉になりにくいと言われています。トレーサビリティを担保しながら上質なニット製品・毛糸を生産・販売。国連SDGs17目標のうち12目標の達成に貢献するブランドです。

URL： http://shokay.jp









■『ドネーション・プログラム』企画運営by DGBH

2010年、表参道ヒルズにエシカルなライフスタイルを提案する1年間限定ショップ「DGBH(DoGood, BeHappy!)」をプロデュース。以来「マインドフルでサステナブルな暮らしを楽しみながら、Happyに生きる」をコンセプトに、セミナー・旅企画運営、商品企画開発、コンテンツ企画制作を手がける事業を展開。NOTEにて「服が福を招く、幸せなクローゼットの作り方」――心が満ちるマインドフルなファッションの視点をお届けする【Happy Closet～マインドフル・スタイルのABC】を連載中。

URL： https://note.com/dgbh/m/m43a5d530f1fc









■会社概要

会社名 ：ダブルツリー株式会社

所在地 ：北海道札幌市中央区

代表取締役：林 民子(はやし たみこ)

設立 ：2008年7月8日

主な事業 ：(1)ヤク素材エシカルブランド「SHOKAY(ショーケイ)」日本総代理店

(2)コンテンツ企画制作事業「DGBH(DoGood, BeHappy!)」

「Mindful Style × Happy Closet」をテーマにセミナー・

旅企画の運営、商品開発、コンテンツ制作・情報発信を展開。

(3)バケーション・ワーケーションハウス事業

北海道ニセコ町にて森林セラピー×リトリートを組み合わせた

一棟貸しコテージ「おくすりファーム」(準備中)。









■代表取締役プロフィール 林 民子(はやし たみこ)

外資系エンターテインメント会社、VOGUE NIPPON発行出版社、欧米ファッションブランドの広報を経て、2007年にNPO法人「ソーシャルコンシェルジュ」を設立。いち早くエシカルファッションの普及に取り組み、10年にわたって活動を牽引。2008年よりSHOKAY日本代表に就任。米国森林セラピーガイド資格取得。長野県信濃町認定「森林メディカルトレーナー」養成講座修了。信濃町森林療法研究会「ひとときの会」会員。北海道ニセコ町にて森林セラピープログラムを提供する一棟貸しリトリートコテージ「おくすりファーム」を準備中。自身のインスタグラムにて北海道札幌＆ニセコの2拠点暮らしを発信中。

URL ： https://www.instagram.com/tamikohayashi/

Instagram： @tamikohayashi









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