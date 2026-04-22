株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」は、アメリカ・ロサンゼルス発のウォッチブランド「Nodus（ノダス）」より、写真カルチャーコミュニティ「Beers & Cameras」とのコラボレーションモデル「Obscura（オブスキュア）」を発売いたします。

本作は、フィルム写真を愛するフォトグラファーのために設計された、時計と写真機能を融合したユニークなタイムピースです。初代モデル「Obscura I」は、わずか100本の限定生産として展開され、新たなコンセプトの市場反応を測る目的でリリースされました。その革新的な機構とコンセプトは高い評価を獲得し、このたび待望の第2弾となる「Obscura II」が誕生しました。

本作では、既存ユーザーおよび購入検討者からのフィードバックをもとに、デザインと操作性においてブラッシュアップが図られています。最大の特徴は、写真撮影における基本理論「サニー16ルール」をもとに開発された“露出ゲージ機構”を搭載している点にあります。サニー16ルールとは、露出計を使わずとも適正露出を導き出すことができる、フィルム写真における伝統的な撮影手法です。「Obscura」では、この原理をベゼルとダイヤル上のスケールによって再現。ISO感度に合わせてベゼルを操作することで、適切なシャッタースピードと絞り値の関係を直感的に導き出すことが可能となっています。この機構は、「Beers & Cameras」の創設者であるJuan Martinez氏によって考案され、5年以上の歳月をかけて開発。2024年6月には特許（Patent No. 12,007,722）を取得しています。Nodusはこの革新的な機構を初めて腕時計として製品化し、写真と時計という異なる分野を横断する新たな価値を提案します。

また、「Obscura」は単なるコンセプトモデルにとどまらず、日常使いにも適した実用性を備えています。コンパクトな38mmケースに100m防水性能を備え、ムーブメントには信頼性の高い自動巻きキャリバーを採用。撮影の現場から日常のライフスタイルまで、シームレスに寄り添う設計となっています。本モデルはロサンゼルスにて設計・組み立てが行われており、ローカルコミュニティとクラフトマンシップを背景に持つ点も大きな魅力のひとつです。「Obscura」は、フィルム写真の持つアナログな魅力と、腕時計の実用性を融合させた、新たなツールウォッチです。瞬間を切り取るその一瞬に、確かな機能とストーリーを添える一本となっています。

2026年4月25日（土）よりエイチエムエスウォッチストア 表参道にて先行発売し、５月11日（月）よりエイチエムエスウォッチストア公式オンラインストアにて販売を開始いたします。

Obscura

商品詳細 ケース径 : 38mm ケース厚み : 11.7mm ケース素材 : 316Lステンレススチール 風防 : 反射防止コーティングボックスサファイアガラス 防水 : 100M(10気圧) ムーブメント : TMI NH38 自動巻き パワーリザーブ : 41時間

商品詳細 ケース径 : 38mm ケース厚み : 11.7mm ケース素材 : 316Lステンレススチール/DLCコーティング 風防 : 反射防止コーティングボックスサファイアガラス 防水 : 100M(10気圧) ムーブメント : TMI NH38 自動巻き パワーリザーブ : 41時間

▼ 販売店舗 H°M’S” WatchStore 表参道 H°M’S” WatchStore 大阪 H°M’S” WatchStore オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ ) ▼ お客様お問い合わせ先 店名: エイチエムエスウォッチストア表参道 住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F 03-6438-9321