鈴鹿山脈を駆け抜ける「Komono Four Peaks Trail」開催決定！温泉と食も楽しめる菰野町トレイルレース

本大会は、「山と地域をつなぐ」をコンセプトに誕生した新たな挑戦。菰野町の象徴である御在所岳・釈迦ヶ岳・鎌ヶ岳・国見岳の4座を巡る、全長38km・累積標高約3,000mの本格的なトレイルランニングレースです。







ダイナミックな鈴鹿山脈の自然を駆け抜けるハードなコースでありながら、随所に広がる絶景や、地域の魅力にも触れられる特別な体験が待っています。走ることを通して、菰野町の新たな一面を発見できる大会です。

スタートは三重県民の森、ゴールは「FREE AND EASY CAMP RESORT」。自然の中を駆け抜けた先には、開放感あふれるフィニッシュが待っています。

また、レース参加者には位置情報デバイス「IBUKI」の貸し出し・持参選択制を導入し、安全面にも配慮しています。

さらに、会場では身体測定や親子で楽しめるふれあい遊びなども実施予定。家族でも楽しめるイベントとなっています。







菰野町は三重県北部に位置し、鈴鹿山脈の豊かな自然とともに発展してきた町です。御在所岳の麓に広がる湯の山温泉は1300年の歴史を持ち、古くから旅人や登山者を癒やしてきました。町内には温泉旅館が多数あり、レース後の疲れを癒やすのにも最適です。

また、真菰や伊勢茶、鈴鹿山麓の清らかな水を使った地酒など、地域ならではの味覚も楽しめます。大自然、歴史、温泉、食の魅力が詰まった菰野町で、レースの興奮とともに心と体をリフレッシュしてみませんか。

■開催概要

イベント名：Komono Four Peaks Trail

開催日：2026年5月24日（日）

受付会場：菰野町 B&G海洋センター

スタート：三重県民の森

ゴール：FREE AND EASY CAMP RESORT

定員：200名（先着順）

■参加費

・12,000円（IBUKI貸し出し）

・11,000円（IBUKI持参）

■参加資格

・18歳以上

・20km以上のトレイルレース完走経験者

■内容

・トレイルレース

・身体測定

・手遊び・親子ふれあい遊び など