会員制リゾート事業、ホテル・旅館運営再生事業を担う「株式会社リロバケーションズ」が2024年3月に設立した子会社「株式会社リロホテルソリューションズ（所在地：東京都新宿区新宿、代表取締役社長 島田康平）」は、宿泊業界における実績動向や人材、コスト、集客等といった現場課題の実態を把握し、今後の運営改善およびマーケティング支援に活かすことを目的に、宿泊施設運営者を対象とした「宿泊施設経営実態調査」を実施しました。本リリースではその結果の一部を公開いたします。 株式会社リロホテルソリューションズ：https://relohotel-solutions.com/

2025年度宿泊施設経営の5大トレンド

・業績動向は二極化 ・コスト高騰が経営を直撃 ・人材危機は全業態共通 ・DX投資は依然停滞 ・2026年は慎重な楽観

調査結果 ※一部

■インバウンド、国内需要の変化

業績動向は二極化。インバウンド比率50%超の施設が好調で、内需依存施設との格差が拡大。

■コスト高騰の実態

人件費・食材費・OTA手数料が三重苦。複合コスト高騰が同時進行。

■2026年予測

慎重な楽観の傾向。 懸念は「人材」「コスト」「老朽化」に集中。

■人材危機の実態

確保困難度「4～5」レベル※が67%。稼働制限を余儀なくされた施設も多数。深刻な構造問題として定着。 ※全5段階レベル

■DX投資・外部支援の現状

DX投資「0円」が多数を占める一方、キャッシュレス・自動精算機の導入は着実に進行中。

2026年は増収見込みや堅調維持などポジティブな傾向が見られる一方、コスト高騰や人手不足は全業態において依然として課題であることが伺えます。 本調査結果をもとに株式会社リロホテルソリューションズでは、人材不足・コスト上昇を前提とした収益最大化のための戦略設計支援や集客チャネル・DX活用の最適化に向けた具体的な施策提案を行ってまいります。 なお、本リリースでは一部の結果のみのご紹介となりますが、業績・売上データの全クロス集計や集客チャネル、OTA依存度データなどが収録された詳細版レポートもご用意しております。

◇全データ／詳細版レポートのご請求・お問い合せ先

メール：rv-contact@relo.jp 簡易版はHPにて公開中 https://relohotel-solutions.com/

【調査概要】

調査期間： 2025年12月～2026年3月 調査方法： オンラインアンケート調査 調査人数： 宿泊施設運営者43名 （シティホテル／ビジネスホテル／リゾートホテル／温泉旅館） 調査機関： 株式会社リロホテルソリューションズ

株式会社リロホテルソリューションズ 所在地：東京都新宿区新宿5-17-9 設立：2024年3月1日 資本金：3,000万円 代表者：代表取締役社長 島田 康平 事業内容：ホテル・旅館のBPO事業（集客コンサル、支配人派遣事業含む） HP：https://relohotel-solutions.com/

現在国内を含む世界の観光市場は大きな成長が見込まれる一方で、地方のおかれている状況は大変厳しく、経営層の高齢化や人口減少、若者の都市部への流出等の問題が年々深刻化しています。 これらの問題を解決すべく、これまで株式会社リロバケーションズ内で活動してきた「地域創生ソリューションユニット」が2024年3月「株式会社リロホテルソリューションズ」として法人化しました。

株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに-人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロホテルソリューションズ e-mail：rv-contact@relo.jp 公式サイト：https://relohotel-solutions.com/