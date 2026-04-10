【学術論文発表済】宮城県仙台市のバザルト(R)ヘッドスパが60代の薄毛に変化をもたらす。頭皮環境の継続ケアが産毛の産生を後押しした最新症例を公開
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・頭皮環境への影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、宮城県仙台市のサロン『Seraph（セラフ）』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、額からつむじにかけてU字型の薄毛に長年悩んでいた60代前半のお客様です。
同サロンでは、バザルト(R)ストーンの「遠赤外線による深部温熱効果」を活用したヘッドスパを、1ヶ月目は毎週、2ヶ月目以降は2週に1回のペースで継続実施。
あわせてプラセンタを用いたホームケアを朝晩取り入れることで、頭皮コンディションを常に整えた状態で維持しました。
施術を重ねるごとに頭皮の硬直がほぐれ、血行が改善。頭皮チェックの映像でも変化が確認されはじめ、つむじ側・左右から産毛の産生が広がり、U字の範囲が徐々に縮小していく様子が記録されました。
さらに継続するうちに産毛が太くなってきた箇所も増え、毛穴から複数本の毛の産生が確認できるまでに。
お客様は「年齢的なこともあり少しずつではありますが、確実に成果が出てきているのがとても嬉しいです」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で頭皮の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：Seraph（宮城県仙台市）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000614482/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345439/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345439/images/bodyimage2】
「副作用の心配なく、頭皮も肩も、まとめて整える。それがバザルト(R)を選んだ理由。」
宮城県仙台市の『Seraph』オーナー・小原氏がバザルト(R)を導入した背景には、明確な差別化戦略がありました。に悩むお客様が医療機関への通院をためらう理由のひとつである副作用リスク。
バザルト(R)はその心配なく、遠赤外線の温熱効果で頭皮環境を整えながら、同時に肩・首のコリにもアプローチできる一石二鳥のメニューとして、他サロンとの明確な差別化を実現しています。
「圧をかけないので怪我などのトラブルリスクも回避できる。力が必要なくコリがほぐれ、結果もきちんとついてくる」と語るオーナーの元には、通常のドライヘッドスパでは得られない変化を求めて、継続来店するお客様が増えています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・頭皮環境改善への影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、60代という年齢においても、頭皮環境への継続的なアプローチにより産毛の産生が確認されるという、バザルト(R)の特性がサロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
この度、宮城県仙台市のサロン『Seraph（セラフ）』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは、額からつむじにかけてU字型の薄毛に長年悩んでいた60代前半のお客様です。
同サロンでは、バザルト(R)ストーンの「遠赤外線による深部温熱効果」を活用したヘッドスパを、1ヶ月目は毎週、2ヶ月目以降は2週に1回のペースで継続実施。
あわせてプラセンタを用いたホームケアを朝晩取り入れることで、頭皮コンディションを常に整えた状態で維持しました。
施術を重ねるごとに頭皮の硬直がほぐれ、血行が改善。頭皮チェックの映像でも変化が確認されはじめ、つむじ側・左右から産毛の産生が広がり、U字の範囲が徐々に縮小していく様子が記録されました。
さらに継続するうちに産毛が太くなってきた箇所も増え、毛穴から複数本の毛の産生が確認できるまでに。
お客様は「年齢的なこともあり少しずつではありますが、確実に成果が出てきているのがとても嬉しいです」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で頭皮の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：Seraph（宮城県仙台市）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000614482/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345439/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345439/images/bodyimage2】
「副作用の心配なく、頭皮も肩も、まとめて整える。それがバザルト(R)を選んだ理由。」
宮城県仙台市の『Seraph』オーナー・小原氏がバザルト(R)を導入した背景には、明確な差別化戦略がありました。に悩むお客様が医療機関への通院をためらう理由のひとつである副作用リスク。
バザルト(R)はその心配なく、遠赤外線の温熱効果で頭皮環境を整えながら、同時に肩・首のコリにもアプローチできる一石二鳥のメニューとして、他サロンとの明確な差別化を実現しています。
「圧をかけないので怪我などのトラブルリスクも回避できる。力が必要なくコリがほぐれ、結果もきちんとついてくる」と語るオーナーの元には、通常のドライヘッドスパでは得られない変化を求めて、継続来店するお客様が増えています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・頭皮環境改善への影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、60代という年齢においても、頭皮環境への継続的なアプローチにより産毛の産生が確認されるという、バザルト(R)の特性がサロン現場で高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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