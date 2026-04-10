【学術論文発表済】宮城県仙台市のバザルト(R)ヘッドスパが60代の薄毛に変化をもたらす。頭皮環境の継続ケアが産毛の産生を後押しした最新症例を公開

【学術論文発表済】宮城県仙台市のバザルト(R)ヘッドスパが60代の薄毛に変化をもたらす。頭皮環境の継続ケアが産毛の産生を後押しした最新症例を公開