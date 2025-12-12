「Blue Ties」活動、スポーツ用品382点をケニア2村へ

スポーツウェアを着て当社クリーンウォータの前で記念撮影をするウテレレ村の人々


　ヤマハ発動機株式会社は、ジャパンラグビーリーグワン・静岡ブルーレヴズと連携して行う社会貢献活動「Blue Ties(ブルータイズ)」の一環として、ケニア西部のウテレレ村、キセギ村にスポーツウェア382点を寄贈しました。寄贈品は2024年12月にヤマハスタジアムで行われたラグビーリーグワンの試合会場で来場者から回収したスポーツウェアやブルーレヴズが用意した子ども用ユニフォーム、ラグビーボールです。

　寄贈品382点は、当社海外市場開拓事業部(OMDO)の社員が11月27日に両村を訪問し、現地の人々へ贈られました。「Blue Ties」は、OMDOが新興国向けに浄水装置「ヤマハクリーンウォーターシステム」の設置・メンテナンスを実施するタイミングなどに合わせ、スポーツ用品を寄付する活動です。今回訪れたウテレレ村には2024年2月、キセギ村には2025年7月に同装置を設置しています。

　OMDOは新興国へのスポーツ用品寄贈を静岡ブルーレヴズ（当時はヤマハ発動機ジュビロ）と2019年から行っており、2023年4月にBlue Tiesとして活動を始め、ブルーレヴズのホストゲームの際に来場者からスポーツウェアを募っています。来場者からのスポーツウェア回収はBlue Ties活動を開始してからこれまで4回実施しており、これまで累計1,415点を集めました。寄贈は今回を含め3回行っています。

　当社と静岡ブルーレヴズでは、次回新興国へ贈るスポーツ用品の回収を12月21日にヤマハスタジアムで開催されるジャパンラグビーリーグワン開幕戦＊で行う予定です。同日午前11時〜午後2時30分、会場にブースを設け、スポーツウェアのほか、ランニングシューズやスパイクの回収を行います。回収活動を静岡ブルーレヴズと一緒に行う当社OMDOは「Blue Tiesは”水”と”スポーツ”で地域に希望を届ける取り組みです。皆様のご協力が、途上国の子どもたちの笑顔に繋がります。是非ご協力をお願いします。」と呼び掛けています。

＊試合情報：　NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26｜D1 第2節 ・スター精密 presents マッチデー　東芝ブレイブルーパス東京戦 （14:00キックオフ／ヤマハスタジアム）





スポーツウェアを受け取るウテレレ村の人々











寄贈されたラグビーボールを持つキセギ村の子供たち







ラグビーボールを投げて楽しむキセギ村の子供たち


本件に関するお問合わせ先

ヤマハ発動機株式会社　海外市場開拓事業部 クリーンウォーターグループ　TEL：0538-37-1515

