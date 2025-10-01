HitPaw Edimakor、世界動物の日にあわせた特別キャンペーンを9月29日より開催
2025年9月29日、HitPaw Edimakorは、世界動物の日にあわせて特別キャンペーンを開始します。
「動物への愛とつながりを世界に広げる」をテーマに、AI動画生成や話すペット、歌う動物などのユニークな機能を体験できるほか、Video Editorの最大60％OFF割引や2000AIクレジットプレゼント、抽選での豪華特典もご用意しています。
キャンペーンページ：https://reurl.cc/da407M
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330879&id=bodyimage1】
キャンペーン開催概要
開催期間：2025年9月29日～10月15日
対象製品・サービス：HitPaw Edimakor Video Editor（動画編集ソフト）、HitPaw Screen Recorder（録音/録画ツール）、AIクレジット各種
内容：
● Video EditorやScreen Recorderの最高60％割引
● AIクレジットのお得なプラン
● 抽選イベント（スペシャル抽選キャンペーン）
● 公式動画参加企画（2000AIクレジット無料ゲット）
初心者から動画クリエイターまで、幅広いユーザーが参加可能な内容です。
特典 1. 会員プランとAIクレジット限定セール
HitPaw Edimakor Video Editor（動画編集ソフト）
● 永久ライセンス：60％OFF→5,578 円
● 無料追加で 2000AIクレジット をプレゼント（通常は1万クレジット）
HitPaw Screen Recorder（画面録画ソフト）
● 永久ライセンス：50％OFF→3,286 円
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330879&id=bodyimage2】
AIクレジットプラン（Video Editor限定）
● 10万クレジット年プラン：60％OFF（1クレジットあたり約0.35円）
● 1万クレジット月プラン：お得な価格で利用可能（1クレジットあたり約0.40円）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330879&id=bodyimage3】
特典 2. スペシャル抽選キャンペーン
世界動物の日を記念して、豪華賞品が当たる抽選イベントを実施します。
参加方法：メールアドレスを入力するだけで、1回無料で抽選に参加可能
特典例：Video Editor 年間プラン20％OFF・45％OFFクーポン、50／300／500AIクレジット
公式SNSをフォローすると抽選回数が追加され、当選確率が上がります
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330879&id=bodyimage4】
特典 ３. 公式動画参加企画
AI動物公式動画にアクセスして、動画に対して「チャンネル登録・いいね・コメント」を行うことで参加できます。
コメントでは、「あなたなら人と動物のAI動画をどう組み合わせるか」 といったアイデアを自由に投稿可能です。
投稿された中でいいね数の上位3名には、2000AIクレジット を無料プレゼントします。
まとめ
HitPaw Edimakorの世界動物の日特別キャンペーンは、
最大60％OFFの割引、AIクレジットプレゼント、抽選イベント、公式動画参加企画 など、多彩な特典と体験が用意されています。
ユーザーはAI動画を通じて動物への愛とメッセージを表現でき、ここでしか得られないお得な特典を手に入れることが可能です。
開催期間：2025年9月29日～10月15日
キャンペーンの詳細は、
HitPaw Edimakor公式サイトの特設ページ（https://reurl.cc/da407M）をご参照ください。
【Edimakorについて】
HitPaw Edimakorは、音声・画像・動画の生成から本格的な編集までを1つで完結できる、オールインワンのAI動画制作ソフトです。
テキストからの動画・音楽・効果音の生成、画像や参照映像によるAI動画作成、キーフレームによる演出編集、自動字幕生成やリアルなTTS音声合成、AIアバターの作成など、最新のAI技術を活かした多彩な機能を搭載。
WindowsとMacの両方に対応し、初心者からプロまで誰でも直感的に操作可能です。創る・伝える・魅せるのすべてを、HitPaw Edimakorがサポートします。
公式HP：https://edimakor.hitpaw.jp/
YouTube：https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorJapan
Note：https://note.com/edimakor_japan
X（旧Twitter）：https://x.com/EdimakorJP
配信元企業：HITPAW CO.,LIMITED
