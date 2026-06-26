俳優の村上虹郎さん（29）が傷害の疑いで書類送検されたことが分かりました。

【写真を見る】【独自】俳優の村上虹郎さんを傷害の疑いで書類送検 おととし当時交際していた女性に対し顔を殴るなどして重傷を負わせたか 今年に入って女性が警視庁に相談

捜査関係者によりますと、村上さんはおととし3月から5月にかけて、東京・渋谷区にある自宅で当時、交際していた女性に対し、4回にわたって、髪の毛をつかんで頭を窓に打ち付けたり、顔を殴るなどの暴行を加え、全治1か月以上の重傷を負わせた疑いがもたれているということです。

村上さんは当時、女性と同居していて、警視庁の任意の調べに対し「けがさせたことは、間違いない」と話しているということです。

今年に入って女性から相談があり、警視庁が調べていました。

所属事務所のHPによりますと、村上さんは1997年に東京で生まれ、現在29歳。NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」や「今際の国のアリス」など多くの話題作に出演し、これまでに日本アカデミー賞優秀助演男優賞も受賞しています。