◆パ・リーグ 楽天２―０西武（２５日・楽天モバイル最強パーク宮城）

首位・西武は最下位・楽天相手に痛恨の３連敗。同一カード３連敗は、４月１４〜１６日のオリックス戦（京セラＤ）以来今季２度目となった。

球団初の交流戦優勝を決めた１６日・阪神戦（甲子園）以来の先発となった武内夏暉投手は、８回７安打２失点で完投するも、打線の援護に恵まれずに３敗目を喫した。２４年のルーキーイヤー以来の自身５連勝とはならなかった。

初回はわずか６球で３者凡退の立ち上がり。ところが２回、先頭のマッカスカーに左前安打、続く渡辺佳に右翼線への二塁打を打たれ無死二、三塁とすると、村林に中犠飛、中島に右前適時打を浴び２点を先取された。３回以降は出塁こそ許すも得点は与えない粘りを見せたが、無念の完投負けとなった。

打線は左脇腹などのコンディション不良から９試合ぶりに実戦に復帰したネビンが、２回先頭で左前安打を放つも後続がつながらず。６回にも２死からカナリオが左前安打、７回には先頭の長谷川が三塁への内野安打を放ち出塁するも得点ならず。７回まで投げた相手先発・前田健の前に３安打に封じられた。