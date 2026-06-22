ランダム武装でビルドを組み上げる中毒性RPG！ メビウス「モノクローム・エコーズ《white編》」

記事ポイント 加藤ヒロノリ設計のハクスラRPGが今夏Switch登場武装品スキルを組み合わせる自由ビルド6/27・28大阪で最速試遊実施 加藤ヒロノリ設計のハクスラRPGが今夏Switch登場武装品スキルを組み合わせる自由ビルド6/27・28大阪で最速試遊実施

メビウスは、サウザンドゲームズと業務提携し、異世界召喚RPG「モノクローム・エコーズ《white編》」のNintendo Switch版を2026年夏に配信予定です。

ゲームデザインは『QUESTER』シリーズに引き続き加藤ヒロノリ氏が担当し、ハックアンドスラッシュとキャラビルドに特化したシステムを備えています。

「モノクローム・エコーズ《white編》」は、好評配信中の『QUESTER』シリーズのシステムをアレンジ・強化し、ファンタジー世界を舞台にした異世界召喚RPGです。

サウザンドゲームズは東京を拠点とするインディーゲーム制作プロダクションで、プロデューサー桑原敏道氏を中心に、ハックアンドスラッシュ特化のダンジョン探索RPGシリーズ『QUESTER』で高い評価を受けてきた制作チームです。

今作はメビウスとの業務提携のもと、Nintendo Switch向けに展開されます。

物語の舞台は、剣と魔法が力を持つ「白」と「黒」だけの世界です。

古代帝国時代、異世界から召喚された「勇者」によって魔王は封印されましたが、その封印は完全なものではなく、200年ごとに再封印が必要です。

封印を司る「封印の一族」が定期的に勇者を召喚するなかで、プレイヤーは異世界から召喚された「あなた」として、魔王が眠る「遺跡群島」での冒険に挑みます。

探索と育成を軸にしたハクスラRPGシステム

ゲームシステムは探索と育成をメインに据えており、ハックアンドスラッシュに特化した設計です。

遺跡群島をちみちみと探索しながらマップが開拓されていく感覚と、ランダムに発見する武装品の組み合わせを考える楽しさが両立しています。

ランダムに発見する個性的な武装品にはそれぞれスキルがあり、どのスキルをどう組み合わせるかで戦術が大きく変わります。

毎回異なる武装品との出会いが、同じダンジョンでも別の攻略ルートを生み出します。

基本となるレイヤーターンバトルに加え、クラスチェンジやスキルパネルといった新要素も加わり、従来の『QUESTER』シリーズからシステムがパワーアップしています。

賞金首など発見要素も満載で、遺跡群島唯一の街を拠点にしながら、どこへ進むかを選ぶ自由度の高い冒険が楽しめます。

キャラクターデザインは山吹ショウマ氏・佐々木亮氏・のこきび氏・相沢美良氏の4名が担当しており、ファンタジー世界の個性豊かなキャラクターが登場します。

“NIPPONBASHI GAME SHOW2026″での最速試遊

6月27日・28日に大阪日本橋ジョーシン日本橋店で開催される”NIPPONBASHI GAME SHOW2026″に出展し、「モノクローム・エコーズ《white編》」の最速試遊体験ができます。

試遊した人には先着順で設定資料集のプレゼントも予定されています。

数に限りがあるため、品切れの場合があります。

「モノクローム・エコーズ《white編》」は、ランダムに手に入る武装品のスキルを試行錯誤しながら、自分だけの戦術を組み上げる繰り返し遊べるハクスラRPGです。

「白」と「黒」だけで構成された独自の世界観のなかで、毎回異なる武装の組み合わせが新しい攻略の発見をもたらします。

奥深いキャラビルドの沼に浸りながら、遺跡群島の冒険を何度でも楽しめます。

メビウス「モノクローム・エコーズ《white編》」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「モノクローム・エコーズ《white編》」はどのプラットフォームで遊べますか？

A. Nintendo Switch向けに配信予定で、Nintendo Switch 2との互換もあります。配信開始は2026年夏を予定しており、価格は2,800円（税込）です。

Q. “NIPPONBASHI GAME SHOW2026″の試遊特典はどのようなものですか？

A. 6月27日・28日に大阪日本橋ジョーシン日本橋店で試遊した人には、先着順で設定資料集のプレゼントを予定しています。数に限りがあるため、品切れの場合があります。

Q. 「モノクローム・エコーズ《white編》」のゲームデザインは誰が担当していますか？

A. 『QUESTER』シリーズに引き続き、加藤ヒロノリ氏がゲームデザインを担当しています。プロデュースはサウザンドゲームズの桑原敏道氏です。

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