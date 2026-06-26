ベネズエラの首都カラカス近郊で、倒壊した建物に埋もれた被害者を捜索する人＝25日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク、ワシントン共同】南米ベネズエラ北西部で24日に起きた連続大地震で、ロドリゲス暫定大統領は26日、死者が少なくとも589人に上ったと明らかにした。負傷者は2980人いるという。AP通信が伝えた。建物のがれきの下に閉じ込められている人も多数いるとみられ、被害の全容は明らかになっていない。当局が救助や安