【衝撃ラスト】みんなが恐れる激コワ営業部長。ある朝、オフィスに奥さんが乗り込んできて【まさかの発言】を...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！社内で恐れられていた上司には、絶対に知られてはいけない裏の顔がありました。会社に乗り込んできた妻を見た彼の、小さな焦りが引き起こした、周囲も呆れる驚愕の末路とは…？

私の部署の営業部長は、仕事にとても厳しく、社内でも恐れられている存在でした。いつも威圧的な態度でオフィスを歩き、部下たちは誰も逆らえないような空気が漂っていました。

家庭を大切にする良き父親として、家族のエピソードを周囲に話すこともあり、表向きは真面目で完璧な上司に見えていたのです。

しかし、そんな部長には絶対に知られてはいけない裏の顔がありました。

実は、部署に配属されたばかりの若い新入社員と、裏でこっそり不倫関係にあったのです。当時の私たちは、まさか彼がそんな秘密を抱えているとは夢にも思っていませんでした。