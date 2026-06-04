【衝撃ラスト】みんなが恐れる激コワ営業部長。ある朝、オフィスに奥さんが乗り込んできて【まさかの発言】を...！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！社内で恐れられていた上司には、絶対に知られてはいけない裏の顔がありました。会社に乗り込んできた妻を見た彼の、小さな焦りが引き起こした、周囲も呆れる驚愕の末路とは…？
いつも偉そうな激コワ営業部長
私の部署の営業部長は、仕事にとても厳しく、社内でも恐れられている存在でした。いつも威圧的な態度でオフィスを歩き、部下たちは誰も逆らえないような空気が漂っていました。
家庭を大切にする良き父親として、家族のエピソードを周囲に話すこともあり、表向きは真面目で完璧な上司に見えていたのです。
しかし、そんな部長には絶対に知られてはいけない裏の顔がありました。
実は、部署に配属されたばかりの若い新入社員と、裏でこっそり不倫関係にあったのです。当時の私たちは、まさか彼がそんな秘密を抱えているとは夢にも思っていませんでした。
ある朝、突然オフィスに響いた怒声
そんな偽りの平穏は、ある朝突然崩れ去りました。朝礼が始まる直前、見知らぬ女性がものすごい剣幕でオフィスに乗り込んできたのです。
その女性は、ほかでもない部長の奥さんでした。奥さんは青ざめて立ち上がる部長のデスクに、決定的な不倫の証拠写真を叩きつけました。
社内は一瞬で静まり返り、誰もが息を呑むほどの騒然とした空気に包まれました。
大勢の部下の前で秘密を暴かれた部長は、しどろもどろになりながら必死に言い訳をしていましたが、奥さんの怒りはまったく収まる気配がありませんでした。
そしてこのあと、最悪の出来事が起きてしまいます…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部