°û¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤á¤°¤ê¡ÄÀÇÎ¨1¡ó¤Î¾ì¹ç¡¢¥ì¥¸²þ½¤¤ËºÇÂç5¡Á6¤«·îÄøÅÙ¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·
°û¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¤á¤°¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬ÀÇÎ¨¤ò1¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¾ì¹ç¡¢¥ì¥¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²þ½¤¤ËºÇÂç¤Ç5¤«·î¤«¤é6¤«·îÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¡¢3Æü¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤Î¼ÂÌ³¼Ô²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¡¢¥ì¥¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²þ½¤¤ËÉ¬Í×¤Ê´ü´Ö¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÇÎ¨¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºÇÂç¤Ç10¤«·î¤«¤é1Ç¯ÄøÅÙ¡¢1¡ó¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏºÇÂç¤Ç5¤«·î¤«¤é6¤«·îÄøÅÙ¡¢¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö0¡ó¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¾å¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¿ô»ú¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÇÎ¨1¡ó¤Ø¤Î°ú¤²¼¤²¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö0¡ó¤ÎÆÃ¼ìÀ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë±Æ¶ÁÄ´ºº¤ä¥·¥¹¥Æ¥à²þ½¤¤Ê¤É¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢É¬Í×¤Ê´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¶È¼Ô¤Î¸«²ò¤â¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤Î¥ì¥¸¤ÎÂæ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìó140ËüÂæ¤«¤é150ËüÂæ¤¢¤ë¤È»î»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÌ³¼Ô²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸«ÄÌ¤·¤ò¤â¤È¤Ë¡¢³ÆÅÞ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬µÄÏÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£