東京駅でルタオのデニッシュが味わえる！期間限定で「フロマージュデニッシュ・デニルタオ」がグランスタ東京にやってきた《8月2日まで》

小樽洋菓子舗ルタオのデニッシュ専門店「フロマージュデニッシュ・デニルタオ」が、2026年6月1日から8月2日まで、グランスタ東京 京葉ストリートエリアに期間限定で出店しています。

北海道産素材を使用した人気のデニッシュを東京駅で

18年4月に北海道小樽のルタオ本店前にオープンし、北海道産の素材にこだわった「フロマージュデニッシュ」を楽しめる店舗「フロマージュデニッシュ・デニルタオ」が、期間限定でJR東京駅のグランスタ東京に登場。

洋菓子店ならではの発想で仕上げた人気のデニッシュが、東京でも味わえるチャンスです。

東京駅で楽しめる商品は3種類

・フロマージュデニッシュ

ルタオベーカリーで作られた、北海道を感じられる店舗限定のチーズデニッシュです。小麦とバターの奥深い香りを感じられるデニッシュ生地を16層に折り込んで、ざっくり食感に焼き上げています。

中には、北海道根釧地区産のマスカルポーネにカスタードを合わせた、やさしいミルク感と豊かなコクを楽しめるなめらかなクリームと、北海道産のクリームチーズとはちみつのコンビネーションで塩味と酸味、甘味のバランスが絶妙なコク深いクリームを閉じ込めています。

それぞれのクリームの味わいと生地の食感を楽しめます。

価格は400円。

・フロマージュアップルパイ〜北海道りんご〜

クリームチーズとマスカルポーネの2種類のチーズがりんごの甘みを引き立てます。北海道産小麦とバターを使用したサクサク食感のパイ生地に、豊かな香りの北海道産りんご、特製フロマージュクリームを組み合わせ、香ばしく焼き上げています。

価格は594円。

・フロマージュブルーベリーパイ

北海道産小麦とバターを使ったパイ生地で、みずみずしいブルーベリーとマスカルポーネ入りの特製カスタードクリームを包んだ一品。さわやかな風味と深いコクを楽しめます。

ひんやりと冷やして食べるのもおすすめ。

価格は594円です。

「フロマージュデニッシュ・デニルタオ」は、26年8月2日まで「JR東京駅 グランスタ東京 京葉ストリートエリア（改札内1F）」に出店中。

営業時間は、平日・土 8時から22時、日・祝日 8時から21時です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部