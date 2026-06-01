通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間５．１５％と低水準継続
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間５．１５％と低水準継続
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.15 5.22 5.04 5.81
1MO 6.30 5.12 5.69 6.25
3MO 7.11 5.22 6.23 6.35
6MO 7.81 5.55 6.84 6.75
9MO 8.11 5.81 7.25 6.96
1YR 8.37 6.18 7.68 7.19
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.38 7.73 6.29
1MO 6.30 7.79 6.21
3MO 6.88 8.04 6.24
6MO 7.66 8.56 6.58
9MO 8.08 8.79 6.82
1YR 8.36 9.05 7.05
東京時間16:35現在 参考値
ドル円1週間は5.15％と引き続き低水準で推移。1年までのボラティリティー曲線は「通常型」で特段の変化はみられていない。短期ボラティリティーが低水準の構図が続いている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.15 5.22 5.04 5.81
1MO 6.30 5.12 5.69 6.25
3MO 7.11 5.22 6.23 6.35
6MO 7.81 5.55 6.84 6.75
9MO 8.11 5.81 7.25 6.96
1YR 8.37 6.18 7.68 7.19
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.38 7.73 6.29
1MO 6.30 7.79 6.21
3MO 6.88 8.04 6.24
6MO 7.66 8.56 6.58
9MO 8.08 8.79 6.82
1YR 8.36 9.05 7.05
東京時間16:35現在 参考値
ドル円1週間は5.15％と引き続き低水準で推移。1年までのボラティリティー曲線は「通常型」で特段の変化はみられていない。短期ボラティリティーが低水準の構図が続いている。