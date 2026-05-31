¡Ö¤ß¤ó¤Ê²µ½÷¤Î´é¤Ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÀ¨¤¤¿Íµ¤¡×¤Ê¤Ç¤·¤³¥á¥ó¥Ð¡¼Âç¶½Ê³¡ª ¡ÈÆ´¤ì¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤È¤Î¸òÎ®¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¬¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤¿¡È°ìÌÌ¡É¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØJFA¤Ê¤Ç¤·¤³¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ù¤Ï£µ·î30Æü¡¢¡ÖÆ´¤ì¤ÎÃæÂ¼½ÓÊå¥³¡¼¥Á¤È¡£SAMURAI BLUE¤Î´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÈÄ»¤«¤´¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¥³¡¼¥Á¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ñÆâ¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÃæÂ¼½ÓÊå»á¤È¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸òÎ®¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢MFÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¤äMFÄ¹ÌîÉ÷²Ö¤é¤¬½çÈÖ¤ËÃæÂ¼¥³¡¼¥Á¤ÈµÇ°»£±Æ¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤òÁ°¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¨¡¼¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡×¡Ö¤·¤«¤â¡¢¤³¤³¡Ê¸ª¡ËÅö¤¿¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÀï¤¦¤Ê¤Ç¤·¤³Àï»Î¤¿¤Á¤â¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Ð¤«¤ê¤ÏÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¡È¥Õ¥¡¥ó¡É¤½¤Î¤â¤Î¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÈ¿¶Á¤¬Â³½Ð¡£¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤Ê¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸òÎ®¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÀ¨¤¤¿Íµ¤¤À¤Íw¡×¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¬¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê²µ½÷¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡ÖÃæÂ¼½ÓÊå¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤Ç¤·¤³Àï»Î¤¿¤Á¤ÎÂç´¿´î¤Î½Ö´Ö¡ª ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¸òÎ®¡ª
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØJFA¤Ê¤Ç¤·¤³¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ù¤Ï£µ·î30Æü¡¢¡ÖÆ´¤ì¤ÎÃæÂ¼½ÓÊå¥³¡¼¥Á¤È¡£SAMURAI BLUE¤Î´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÈÄ»¤«¤´¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¥³¡¼¥Á¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ñÆâ¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÃæÂ¼½ÓÊå»á¤È¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸òÎ®¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÀï¤¦¤Ê¤Ç¤·¤³Àï»Î¤¿¤Á¤â¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Ð¤«¤ê¤ÏÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¡È¥Õ¥¡¥ó¡É¤½¤Î¤â¤Î¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÈ¿¶Á¤¬Â³½Ð¡£¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤Ê¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸òÎ®¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÀ¨¤¤¿Íµ¤¤À¤Íw¡×¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¬¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê²µ½÷¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡ÖÃæÂ¼½ÓÊå¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤Ç¤·¤³Àï»Î¤¿¤Á¤ÎÂç´¿´î¤Î½Ö´Ö¡ª ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¸òÎ®¡ª