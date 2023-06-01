【Amazon：ゲーミングキーボード「Realforce × hololive GX1 Keyboard ラプラス・ダークネス モデル」セール】 セール期間：5月30日0時～5月31日23時59分

Amazonにて、東プレのゲーミングキーボード「Realforce × hololive GX1 Keyboard ラプラス・ダークネス モデル」がセール価格で販売されている。セール期間は5月31日23時59分まで。

本製品は、ホロライブのメンバーであるラプラス・ダークネスさんとコラボしたゲーミングキーボード。プロゲーマー向けに設計された高性能なゲーミングキーボードで、静電容量無接点方式のスイッチを採用し、高い耐久性と快適な打鍵感を実現する。コラボイラストを使用したアクリルスタンドも付属。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。