今回は、幼稚園のお祭り当日、係の仕事から逃げたママにモヤモヤしたエピソードを紹介します。

「なんで親が手伝わなきゃいけないの！」と怒るママが…

「娘の通う幼稚園で知り合った、Rちゃんという子のママが苦手です。Rちゃんのママはかなり図々しく、人のものを勝手に使ったり、ねだったりするんです……。

そんなある日、幼稚園でお祭りをすることになり、保護者もお祭りの手伝いをすることになりました。ただ、Rちゃんのママは『なんで親が手伝わなきゃいけないの！』と幼稚園の先生に怒っていて、ありえないと思いました。

そしてお祭り当日になりましたが、Rちゃんのママは『急用ができた』とかで、来なかったんです……。ただ、Rちゃんだけは来ていて、『子どもだけ連れてくるなんて……』とあきれましたし、ものすごくモヤモヤしました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ Rちゃんのママは、お祭りの手伝いをしたくないからずる休みをしたのでしょうね。それにしても、娘だけ連れてくるなんて、だいぶ図々しいですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。