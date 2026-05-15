＜サッカー＞日本代表W杯メンバー26人に中国ネット「うらやましい」「なぜ守田がいない？」

日本サッカー協会（JFA）が15日、ワールドカップ（W杯）北中米大会に臨む日本代表メンバー26人を発表し、中国のサッカーファンからも反響が寄せられている。

発表されたメンバーは以下の通り。

［GK］

早川友基（鹿島アントラーズ）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

鈴木彩艶（パルマ）

［DF］

長友佑都（FC東京）

谷口彰悟（シントトロイデン）

板倉滉（アヤックス）

渡辺剛（フェイエノールト）

冨安健洋（アヤックス）

伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）

瀬古歩夢（ルアーブル）

菅原由勢（ブレーメン）

鈴木淳之介（コペンハーゲン）

［MF/FW］

遠藤航（リバプール）

伊東純也（ゲンク）

鎌田大地（クリスタルパレス）

小川航基（NECナイメヘン）

前田大然（セルティック）

堂安律（フランクフルト）

上田綺世（フェイエノールト）

田中碧（リーズ）

佐野海舟（マインツ）

中村敬斗（スタッドランス）

久保建英（レアル・ソシエダ）

鈴木唯人（フライブルク）

塩貝健人（ヴォルフスブルク）

後藤啓介（シントトロイデン）

中国のスポーツメディア・直播吧は「中盤から前はオール欧州組！日本のW杯メンバー26人中23人が欧州組、12人が5大リーグでプレー」と題する記事でメンバーを紹介した。

中国のサッカーファンからは「Jリーグの選手は3人だけで23人は海外組。恐ろしいな」「そうそうたるメンバーだ」「アジアトップの豪華なスター軍団」「これは確かにうらやましいな」「われわれも日本人も同じ黄色人種なのにどうしてこんなにも違うのか」「日本はどんな世界の強豪チームにも引けを取らない」「このメンバー強すぎる。日本サッカーの進歩は早い。正しいシステムを構築してきたからだ」「日本はベスト4に進出すると思う」「日本頑張れ」といった声が上がった。

また、「南野がああ（泣）」「南野はとっくにけがで絶望だったよ」「冨安は入ったか」「え？長友佑都はまだいるの？」「なんと、長友が入ってた（笑）」「長友はマスコット的な存在でしょ」「（負傷明けの）遠藤航は間に合うのか？まだ完治していないだろう」「長友と遠藤を選ぶなら、もっと戦力になる選手がいたはず」「なんで佐野航大は入ってないんだよ」「前線の選手を選びすぎ。佐野航大を連れて行けばいいのに」といったコメントが寄せられた。

中でも好調と伝えられていた守田英正の落選には驚いたようで、「なぜ守田がいないの？」「守田はどうしたの？状態は良さそうだったのに」「守田は連れて行かないのか」「守田が急に干された」「守田なしでは中盤の強度が下がる。ボコボコにされるぞ」「守田までも落選？日本は層が厚すぎだよ」など、守田に言及するコメントが目立った。

さらに、9日のプレミアリーグ第36節ウォルバーハンプトン戦で負傷した三笘薫が選外だったことについて、「三球王（三笘の愛称）は間に合わないこと確定なのか？」「三笘、残念すぎる」「三笘は本当に最悪のタイミングでけがしちゃったな」「三笘が間に合わなかったのは痛すぎる」といった声が上がっていた。

日本代表はW杯本大会で6月14日にオランダ、20日にチュニジア、25日にスウェーデンと対戦する。（翻訳・編集/北田）