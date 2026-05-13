『102回目のプロポーズ』婚約者…まさかの裏切り【第5話あらすじ】
フジテレビ系“月9”ドラマ『101回目のプロポーズ』（1991年放送）の続編となる、ドラマ『102回目のプロポーズ』の第6話が13日に放送される。放送を前に、場面カット、あらすじが公開された。
【写真】■ドラマ『102回目のプロポーズ』キャスト・出演者一覧、相関図【2026年4月期】
本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから35年の時を経て、ついにこの度、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして届けるもの。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）が結婚し、その娘・光（唐田えりか）が主人公のラブストーリーとなっており、『101回目』ファンにも懐かしみながら喜んで頂ける内容が盛りだくさん。単なるラブストーリーにとどまらない、笑えて泣けるヒューマンラブストーリーとなっている。
■第6話あらすじ
勝手に元気を取り戻し、勝手に「諦めません 」と光（唐田えりか）に再びアタックし始める太陽（せいや）。
その矢先、音（伊藤健太郎）と社長令嬢との熱愛報道の週刊誌記事が出る。娘と二股をかけられた！と大激動した達郎（武田鉄矢）は、大月建設に一人で乗り込む。
【写真】■ドラマ『102回目のプロポーズ』キャスト・出演者一覧、相関図【2026年4月期】
本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから35年の時を経て、ついにこの度、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして届けるもの。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）が結婚し、その娘・光（唐田えりか）が主人公のラブストーリーとなっており、『101回目』ファンにも懐かしみながら喜んで頂ける内容が盛りだくさん。単なるラブストーリーにとどまらない、笑えて泣けるヒューマンラブストーリーとなっている。
■第6話あらすじ
勝手に元気を取り戻し、勝手に「諦めません 」と光（唐田えりか）に再びアタックし始める太陽（せいや）。
その矢先、音（伊藤健太郎）と社長令嬢との熱愛報道の週刊誌記事が出る。娘と二股をかけられた！と大激動した達郎（武田鉄矢）は、大月建設に一人で乗り込む。