時速36km、メジャー1stアルバム『目を閉じても残る赤』ジャケットアートワーク＆収録楽曲解禁
時速36kmが、6月24日に発売するメジャー1stアルバム『目を閉じても残る赤』のジャケットアートワークを公開した。
様々な赤色を織り混ぜ、血の中で漂っている細かな粒子、あるいは台風の中で渦巻いている葉っぱなど、多彩な風景を想起させるアートワークとなっており、2025年にリリースされた『Around us』も手掛ける、高橋まりなが担当している。
さらに、アルバムの収録楽曲の全貌とアルバム仕様も発表された。既に発表されていたTVアニメ『ONE PIECE』エンディング主題歌である「その未来」と、インディーズ期の代表曲でありボイスコミック「MONSTERS」エンディングに起用された「ハロー」や「七月七日通り」に加え、新録となる楽曲全11曲が公開。なお、プリアド、プリセーブは5月14日よりスタートする。
そして、アルバムのCD+Blurayに4月24日に開催されたフリーライブ＜時代＞のフォトブックレットと、当日のメイキング映像が収録されることが決定した。中にはメンバーによる制作秘話を綴った小噺も収録されているという。
また、各種CDショップの特典絵柄についても公開された。早期予約特典の弾き語りCD 『赤』は5月20日まで受付となっている。そしてアルバムを引っ提げて、全国13カ所を巡るツアー＜“市民薄明” Tour＞のオフィシャル抽選先行も受付中だ。
◾️メジャー1stアルバム『目を閉じても』
2026年6月24日（水）リリース
予約：https://36kmperhour.lnk.to/RemainingRedEvenwithEyesClosed_CD
特設サイト：https://special.36kmperhour.com/rreec
CD+BD / PCCA.6481 / 6,600円（税込）
CD Only / PCCA.6482 / 3,300円（税込）
▼CD収録内容
時速36km / Major 1st Album『目を閉じても残る赤』
「その未来」「ハロー」「七月七日通り」他、全11曲予定
▼Blu-ray収録内容
・時速36km presents “hyper (un) usual” (2025.12.14)
渋谷CLUBQUATTRO ライブ映像 (Blu-ray)
01.Around i
02.tiny spark
03.銀河鉄道の夜明け
04.動物的な暮らし
05.新式弐型
06.デイドランカー
07.かげろう
08.真面
09.素晴らしい日々
10.優しい歌
11.スーパースター
12.スーパーソニック
13.アトム
14.シャイニング
15.Stand in Life
16.Happy
17.七月七日通り
18.ハロー
19.Gazer
20.Around you
21.ゴースト
22.夢を見ている
▼早期予約特典
仲川慎之介 弾き語りCD「赤」
予約受付期間：4月24日（金）〜5月20日（水）23:59まで
[CD収録内容]
01.リーク
02.死ななきゃ日々は続く
03.素晴らしい日々
04.Cakewalk
05.ココ(未発表曲)
06.ゴースト
07.その未来
※一部取り扱いのない店舗がございます。ご予約・ご購入の際には、特典の有無をご確認ください。
▼ショップ別特典
・タワー メガステッカー（200mm×55mm程度）
・HMV スマホサイズステッカー（50mm×70mm程度）
・Amazon.co.jp メガジャケ
・楽天ブックス リボンキーホルダー
・セブンネットショッピング エコバック
・その他法人上記以外のCDショップ ポストカード
※特典は数に限りがあり、発売前でも終了する可能性がございます。お早目のご予約・ご購入ををお勧めいたします。
※ECショップでは、「特典付き」商品カートと「特典なし」商品カートがある場合がございます。ご注意ください。
※対象のショップであっても、一部取り扱いのない店舗がございます。ご予約・ご購入の際には、特典の有無をご確認ください。
◾️メジャーデビューシングル「その未来 / ハロー」
2026年4月24日（金）CDリリース
購入リンク：https://36kmperhour.lnk.to/Future_Hello_CD
配信リンク：https://36kmperhour.lnk.to/Future_
期間生産限定盤(アニメ盤) / PCCA.6475 / 1,210円（税込）
通常版 / PCCA.6476 / 1,210円（税込）
◾️＜仲川慎之介 presents “残る赤、残す赤”＞
2026年7月3日（金）東京・下北沢 近道 OPEN/START：19:00/19:30
2026年7月9日（木）愛知・KDハポン OPEN/START：19:00/19:30
2026年7月10日（金）大阪・心斎橋iiie OPEN/START：19:00/19:30
▼チケット情報
券種：全自由
チケット代：前売り3,800円（税込 / D代別）
URL：https://eplus.jp/jisoku36km-nana/
◾️＜時速36km presents “市民薄明” Tour＞
2026年
7/25(土)千葉・千葉LOOK
8/1(土) 宮城・仙台LIVE HOUSE enn 2nd
8/2(日) 栃木・宇都宮HELLO DOLLY
8/7(金) 埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3 w/GUEST
8/15(土)石川・金沢vanvan V4 w/GUEST
9/5(土) 兵庫・神戸music zoo kobe 太陽と虎 w/GUEST
9/6(日) 香川・高松TOONICE w/GUEST
9/12(土)広島・広島4.14 w/GUEST
9/13(日)福岡・福岡LIVE HOUSE Queblick w/GUEST
9/26(土)北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION
10/3(土)大阪・梅田CLUB QUATTRO
10/4(日)愛知・名古屋CLUB QUATTRO
10/9(金)東京・渋谷Spotify O-EAST
▼チケット情報
券種：スタンディング
チケット代：前売り5,000円（税込 / D代別）
チケット発売期間：
・オフィシャル抽選先行受付
受付期間：5月7日(木)18:00〜5月17日(日)23:59
・ オフィシャル2次抽選先行受付
受付期間：5月23日(土)18:00〜5月31日(日)23:59
チケット受付URL：https://eplus.jp/jisoku36km-tour26/
関連リンク
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