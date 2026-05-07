フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が7日までに自身のインスタグラムを更新。紫のスポブラ＆デニム姿を披露し、30代からの“生き方”を記した。

「30代からは、がむしゃらに走るだけではなく、深く根を張るように、しなやかに、あたたかく、自分らしく生きていきたいな。人生1回きりだからねっ自分のやりたい事、やっていこうね！」などと自身の思いをつづり、紫のスポブラ＆デニム姿のスマイル・ショットをアップ。

ハッシュタグで「私らしい生き方」「強く逞しく美しく」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「素敵すぎるよ〜！！！」「えってぃさん、ありがとう！押忍！」「今日もすごく綺麗で可愛いです」「めっちゃスタイルええなぁ」「メチャ可愛い」「素敵です」などの声が寄せられている。

堀江は、剛柔流空手の有段者で、自称「日本一強いアナ」。チャイナ服姿での瓦割り動画が300万PV超の人気となっており、「チャームポイントはふくらはぎです」と明かしている。

アナウンサー業のほかに、訪問型の保育事業を手がける会社の経営も行っている。