「多くの方々が、僕のミドルを待っていてくれた」。稲垣祥が期待に応える活躍ぶり。ガンバに勝利して暫定首位「チームとしてレベルアップできたんじゃないかな」【名古屋】
重要な一戦で、凱歌をあげた。
名古屋グランパスは５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第15節で、ガンバ大阪とホームで対戦した。
２位の名古屋と３位のＧ大阪の直接対決。開始８分に稲垣祥のミドルシュートで先制すると、32分に木村勇大のヘッド弾で加点。終了間際に１点を返されたが、２−１で競り勝った。
試合後のフラッシュインタビューで、先制弾の稲垣は「今日の試合の大切さとか重みは、全員が分かっていた」とコメント。「（長崎に２−１で勝利した）前節、メンバーが変わったなかで、あれだけ素晴らしい戦いをして、本当にチーム力を示したと思いますし、今日もこうやって勝てたことによって、さらにチームとしてレベルアップできたんじゃないかなと思います」と胸を張る。
自身のゴールは、５節・アビスパ福岡戦（５−１）以来。「多くの方々が、僕のミドルを待っていてくれていたので、本当に決められて良かった」と今季２点目を喜ぶ。
続けて「今日はゴールデンウィーク最終日で、子どもたちも多く駆けつけてくれているなかで、ああいったゴールを決められたのは、本当に意味のあるゴールだったと思います」と噛みしめた。
名古屋はこの勝利で、暫定ながらWEST首位に躍り出た。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】グランパス稲垣祥の弾丸ミドル弾
名古屋グランパスは５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第15節で、ガンバ大阪とホームで対戦した。
２位の名古屋と３位のＧ大阪の直接対決。開始８分に稲垣祥のミドルシュートで先制すると、32分に木村勇大のヘッド弾で加点。終了間際に１点を返されたが、２−１で競り勝った。
試合後のフラッシュインタビューで、先制弾の稲垣は「今日の試合の大切さとか重みは、全員が分かっていた」とコメント。「（長崎に２−１で勝利した）前節、メンバーが変わったなかで、あれだけ素晴らしい戦いをして、本当にチーム力を示したと思いますし、今日もこうやって勝てたことによって、さらにチームとしてレベルアップできたんじゃないかなと思います」と胸を張る。
自身のゴールは、５節・アビスパ福岡戦（５−１）以来。「多くの方々が、僕のミドルを待っていてくれていたので、本当に決められて良かった」と今季２点目を喜ぶ。
続けて「今日はゴールデンウィーク最終日で、子どもたちも多く駆けつけてくれているなかで、ああいったゴールを決められたのは、本当に意味のあるゴールだったと思います」と噛みしめた。
名古屋はこの勝利で、暫定ながらWEST首位に躍り出た。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】グランパス稲垣祥の弾丸ミドル弾