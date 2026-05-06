自慢のミドルで先制弾の稲垣。Ｇ大阪戦の勝利に貢献した。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　重要な一戦で、凱歌をあげた。

　名古屋グランパスは５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第15節で、ガンバ大阪とホームで対戦した。

　２位の名古屋と３位のＧ大阪の直接対決。開始８分に稲垣祥のミドルシュートで先制すると、32分に木村勇大のヘッド弾で加点。終了間際に１点を返されたが、２−１で競り勝った。

　試合後のフラッシュインタビューで、先制弾の稲垣は「今日の試合の大切さとか重みは、全員が分かっていた」とコメント。「（長崎に２−１で勝利した）前節、メンバーが変わったなかで、あれだけ素晴らしい戦いをして、本当にチーム力を示したと思いますし、今日もこうやって勝てたことによって、さらにチームとしてレベルアップできたんじゃないかなと思います」と胸を張る。
 
　自身のゴールは、５節・アビスパ福岡戦（５−１）以来。「多くの方々が、僕のミドルを待っていてくれていたので、本当に決められて良かった」と今季２点目を喜ぶ。

　続けて「今日はゴールデンウィーク最終日で、子どもたちも多く駆けつけてくれているなかで、ああいったゴールを決められたのは、本当に意味のあるゴールだったと思います」と噛みしめた。

　名古屋はこの勝利で、暫定ながらWEST首位に躍り出た。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】グランパス稲垣祥の弾丸ミドル弾

 