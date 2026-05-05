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広島グルメを満喫する旅に行ってきました！



東京駅から東海道新幹線に乗り広島駅へ。今回は贅沢なグリーン車へ。約4時間の乗車ということで快適に過ごしたいのはもちろんなんですが、一番の目的はグリーン車限定の車内販売。普段なかなか飲めない山崎12年のハイボールとカツサンドを楽しみながら移動しました。

広島駅に着き一瞬聖地巡礼したのち、人気のお好み焼き屋さんへ。大ぶりの牡蠣が乗った野菜たっぷりのお好み焼きをビールといただく。15時頃に広島駅近くのホテルにチェックイン。その後、ヲタ活のためライブ会場へ。打ち上げは広島の歓楽街・流川町にある深夜まで開いているお好み焼き屋さんへ。鉄板料理をつまみに楽しい夜を過ごしました。

翌日は12時頃にホテルを出て飲み歩き開始。1軒目はショッピングセンターのグルメタウンにある昼飲みの聖地へ。昔ながらの渋い雰囲気のなか、瀬戸内の魚介をアテに昼飲みを楽しむ。2軒目は広電の八丁堀駅近くにある昼から飲める立ち飲み屋さんへ。スタイリッシュな店内で居心地抜群、気の利いたおつまみと各種お酒が揃っていました。さすがの人気でど平日の昼間でしたが混雑していました。3軒目は広島駅直結の商業施設ekie内にあるビール専門店へ。ビールって注ぎ方でこんなにも味が変わるんだ！と驚きの美味しさの生ビールを堪能。その後、一旦ホテルに戻り休憩。21時頃から飲み歩き再開！4軒目は広島の名物や郷土料理がいろいろ楽しめる居酒屋さんへ。瀬戸内のものも入った刺身や名物のアナゴ丼などを堪能しました。5軒目は、とあるお店に向かっている途中にたまたま見つけたお店。これは入らざるを得ない！と私のアンテナが反応し入店。カウンターにはずらっとお惣菜が並び、最高の雰囲気。飲み歩きの最後にピッタリな名物メニューを注文し〆。賑やかな歓楽街で静かに営業している素晴らしい深夜食堂でした。



お好み焼きはもちろん、瀬戸内の魚介や地酒を存分に楽しんだグルメ旅でした！広島に遊びに行こうと思っている方は是非参考にしてみてください！