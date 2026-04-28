チケット5万枚突破！ホラー作家 梨×株式会社闇×テレビ東京 大森時生による『恐怖心展 大阪』大好評につき5月17日(日)までの会期延長が決定！

テレ東では株式会社闇（本社：東京都港区、代表取締役：荒井丈介）、株式会社ローソンエンタテインメント、株式会社毎日放送、テレビ大阪株式会社、株式会社キョードー関西とともに、2026年3月27日（金）より大阪・グランフロント大阪にて展覧会『恐怖心展』を開催中です。

気鋭のホラー作家・梨、株式会社闇、「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」などで知られるテレビ東京プロデューサー・大森時生がタッグを組み、「恐怖心」そのものに焦点を当てた本展は、2025年夏に東京・渋谷で開催され約13万人を動員し、大きな話題を呼びました。

大阪会場においても多くのお客様にご来場いただき、このたびチケット販売数が5万枚を突破いたしました。

これを受け、ご好評につき、2026年5月10日（日）までを予定していた会期を、2026年5月17日（日）まで延長することが決定いたしました。

『恐怖心展』では、「先端」「閉所」「視線」といった、様々なものに対して抱く「恐怖心」をテーマに展示を行っております。東京会場での展示内容に加え、大阪会場限定の展示も展開しており、多くのお客様に“恐怖心”と向き合う体験をお楽しみいただいております。

チケットは各プレイガイドにて好評販売中です。

この機会にぜひご来場ください。

恐怖心展とは

「恐怖心」

あるもの・ことに対して、その人が生理的に感じる恐れや不安。

単なる命の危険や苦痛を伴うものだけでなく、

一見して恐怖の対象とは思えないものにも生じることがあります。

これらの恐怖は、時に説明のつかない不合理さを伴います。

恐怖心展では、「先端」「閉所」「視線」といった、

様々なものに対して抱く「恐怖心」をテーマに、展示を行います。

そこで展示される様々なものを通して、

あなたの恐怖心に向き合うきっかけになれば幸いです。

■開催概要

・タイトル：『恐怖心展 大阪』

・日程：2026年3月27日(金)～2026年5月17日(日) ※最終日は17時までの入場となります

・営業時間：11:00～19:30 (最終入場は閉館30分前まで)

※最終日は17時までの入場となります

※イベントの体験所要時間は約90分

・会場：グランフロント大阪 北館地下1階 イベントラボ（大阪府大阪市北区大深町3-1 地下1階）

・主催：株式会社闇／株式会社テレビ東京／株式会社ローソンエンタテインメント／

株式会社毎日放送／テレビ大阪株式会社／株式会社キョードー関西

・企画：梨、株式会社闇、大森時生(テレビ東京)

・会場協力：ナレッジキャピタル

■入場料

2,300円(税込) ※小学生以上は有料

■チケットについて

各種プレイガイドにて好評販売中

※券種は平日券と日時指定券がございますのでご注意ください。

▶ローソンチケット：https://l-tike.com/event/mevent/?mid=755990

▶イープラス：https://eplus.jp/kyoufushin/

▶ぴあ：https://w.pia.jp/t/kyoufushin/

▶セブンチケット：https://7ticket.jp/s/114210

▶︎楽天トラベル：https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/62267?scid=we_txp_kyoufushin-officialsite

▶︎アソビュー！：https://evt.asoview.com/kyoufushin

■券種

平日券：期間中の平日に入場可能

※GW期間の4月30日(木)、5月1日(金)、5月6日(水・振替休日)は「日時指定券」扱いとなります。

日時指定券（土日祝・特定日）：下記日程における時間指定チケット(90分単位)

※対象：期間中の土日祝日、および以下の特定日

▼対象日程：

4月： 29(水・祝)、30(木)

5月：1(金)、2(土)、3(日)、4(月・祝)、5(火・祝)、6(水・振替休日)、9(土)、10(日)、

16(土)、17(日)

▼時間枠（90分単位）：※上記日程において下記の時間帯を選択いただきます。

①11:00~12:30 ②12:00~13:30 ③13:00~14:30 ④14:00~15:30 ⑤15:00~16:30

⑥16:00~17:30 ⑦17:00~18:30 ⑧18:00~19:30

※最終日5/17（日）は⑦⑧の販売はございません。

展覧会の詳細などは以下のサイトをご確認ください。

▶︎『恐怖心展』公式サイト：https://kyoufushin.com

▶︎Xアカウント：https://x.com/kyoufushinten

▶︎Instagramアカウント：https://www.instagram.com/kyoufushinten

▶︎TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@kyoufushinten

【コピーライト】 Ⓒ2026「恐怖心展大阪」実行委員会