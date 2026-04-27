（台北中央社）27日の台湾株式市場で、主要株価指数の加権指数は終値で前営業日比684.23ポイント（1.76％）高の3万9616.63となり、史上最高値を更新した。



取引時間中は一時、1262.52ポイント高の4万194.92ポイントまで上昇し、4万ポイントの大台を初めて突破した他、1日の上げ幅として史上7番目の大きさとなった。時価総額最大の台湾積体電路製造（TSMC）が一時、6.63％高の2330元と過去最高値を付けたことが相場をけん引した。



TSMCはこの日、上場来高値となる2265元で取引を終えた。前営業日比3.66％高だった。



これ以外の主力銘柄では、鴻海（ホンハイ）精密工業が2.93％高の228元となった。一方、台達電（デルタ電子）は2.65％安の2020元と下落し、聯発科技（メディアテック）は2435元と横ばいで取引を終えた。



（鍾栄峰／編集：荘麗玲）