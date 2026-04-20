胎内市で約900種類のチューリップ満開に！菜の花畑の迷路も楽しめる【新潟】
胎内市で恒例のチューリップフェスティバルが始まり、色とりどりの花が一面に広がっています。
胎内市の長池憩いの森公園。2haの畑には約900種類・80万本のチューリップが咲いています。晴れ渡った空に向かってまっすぐ伸び、優しい風に揺られています。今年は3～4月にかけて気温が高く、例年に比べて1週間程度開花が早まっています。
■新潟市秋葉区から
「初めて見せたが非常に楽しそうで来て良かった。」
■訪れた人
「うれしい。(Q.何色が好き？)黄色。」
■聖籠町から
「初めて来たが、壮大な美しさにびっくりした。」
また、チューリップと共に楽しめる菜の花畑には迷路が作られています。この『チューリップフェスティバル』は5月4日までの予定ですが、開花状況により終了が早まる可能性があるということです。
胎内市の長池憩いの森公園。2haの畑には約900種類・80万本のチューリップが咲いています。晴れ渡った空に向かってまっすぐ伸び、優しい風に揺られています。今年は3～4月にかけて気温が高く、例年に比べて1週間程度開花が早まっています。
■新潟市秋葉区から
「初めて見せたが非常に楽しそうで来て良かった。」
■訪れた人
「うれしい。(Q.何色が好き？)黄色。」
■聖籠町から
「初めて来たが、壮大な美しさにびっくりした。」
また、チューリップと共に楽しめる菜の花畑には迷路が作られています。この『チューリップフェスティバル』は5月4日までの予定ですが、開花状況により終了が早まる可能性があるということです。