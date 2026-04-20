【「聖なる乙女と秘めごとを」10巻】 4月20日 発売 価格：792円

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講談社は、マンガ「聖なる乙女と秘めごとを」の10巻を4月20日に発売する。価格は792円。

本作は異世界に転移した主人公・イツキが、女神に仕えるシスターたちに性教育の実技指導を行なう物語。閃凡人氏が「ヤンマガWeb」で連載している。

10巻ではルピナとイツキが獣耳の赤子・レチアのお世話を頼まれ、夫婦生活を始めることに。温かな生活に安らぎを覚えたルピナは、ずっと探していた恋の形を見つけ出す。

【「聖なる乙女と秘めごとを」10巻あらすじ】

「赤ちゃん、欲しいな」

司祭ツキトジから、乳母の代わりとして獣耳の赤子・レチアのお世話を頼まれたルピナと賢者・イツキ。

夫婦生活を始めることとなった二人は、影ルピナの力も借りつつ、初めての体験を共に重ねていく。

温かな生活の中で、ひと時の安らぎを覚えたルピナは、ずっと探していた恋の形を見つけ出す。

禁断の秘めごと――聖女達と愛の巣を――。



