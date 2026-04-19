第６１回フローラステークス・Ｇ２（２着馬までにオークス優先出走権）は４月２６日、東京競馬場の芝２０００メートルで行われる。

ラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）はデビューから４戦連続で上がり最速をマークしている。前走のきさらぎ賞・Ｇ３も直線で外に持ち出されると一気に加速して最速３２秒８で勝ち馬から頭、鼻差の３着まで迫った。決め手を生かせる東京コースで重賞初制覇を狙う。

ファムクラジューズ（牝３歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ベンバトル）は今回と同じ東京・芝２０００メートルを３戦続けて走って５、１、１着。連勝したここ２戦は好位からリズムよく運んで直線もしっかり脚を使う好内容。まだキャリアが浅い３歳牝馬同士だけにコース適性の高さは強力な武器となる。

リスレジャンデール（牝３歳、美浦・栗田徹厩舎、父エピファネイア）の前走は大外枠で前に壁をつくれず７着に終わったが、２走前の東京・芝１８００メートルでの勝ちっぷりから巻き返す力は十分ある。リアライズルミナス（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は操縦性が高く、初の左回りでも力を出せそうだ。