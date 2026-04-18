俳優の荒木飛羽が１８日、都内で発売中のカレンダー「２０２６．４―２７．３ ＴＯＷＡ ＡＲＡＫＩ ＣＡＬＥＮＤＡＲ」（ワニブックス）の発売記念イベントを開催。寝るときはディズニーキャラクターのダッフィーのぬいぐるみが手放せないことを明かした。

１４年に役者デビューし、子役時代は数々の人気俳優の幼少期役を演じて注目を集めた新進気鋭の俳優だ。最新カレンダーのテーマは「癒やし」。大きなクマのぬいぐるみを抱えている写真がお気に入りで、「自分もぬいぐるみがないと寝られないので、いつもの自分かなと思います」。これまで日本テレビ系「あなたの番です」（２０１９年）、ＴＢＳ系「少年のアビス」（２０２２年）など、どこか影のある少年を演じてきたことが多かったが、“かわいい”一面を持つことを明かした。

荒木自身のお気に入りのぬいぐるみは「（ディズニーキャラクターの）ダッフィー。１番大きいものの１つ小さいサイズ。保育園の時から持っています」。１０年以上大切にしているという。撮影現場に持ち込むことも。「初主演ドラマの『少年のアビス』の撮影では、毎日持って行ってました。最近は持って行ってませんが、車移動があるときは寝付きが悪くなるので持って行けるのであれば持っていきたいですが、（サイズが）大きいので現場で迷惑がかかってしまう。ないとさみしいので枕を代用しますが、寝心地が全然違いますね」と照れ笑いを浮かべた。

主演映画「炎かがよへ」（松田圭太監督）が公開中。映画「モブ子の恋」（６月５日公開、桜田ひよりと木戸大聖のＷ主演）、１０月期放送の日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」（大泉洋主演、原作・池井戸潤氏）への出演が控える。