日本発の９人組グローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」のＨＡＲＵＡが１６日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）に出演。衝撃の告白にスタジオが騒然となる場面があった。

今月から電気代が上がるということで、番組では節約術を特集。その中で「１リットルのお湯を沸かすなら Ａ．ガスコンロでやかん、Ｂ．電気ケトル」と出演者に尋ねた。コメンテーター５人中３人が電気ケトルを選んだ。

しかしこの場合、ガス代は約１円、電気代は約３・１円とガスコンロの方がお得。すると電気ケトルを選んでいたＨＡＲＵＡが「僕、ガスコンロとか使ったことありません」と告白し、共演者は「えええ！」とビックリ。

お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄は「ガスコンロ使ったことないって…鍋とかすることないの？」と質問。ＨＡＲＵＡは「あ、実家ではありますけど、自分たち（＆ＴＥＡＭ）で住むようになってからは全くガスコンロ使ったことがないんで」と説明。ＭＣの山里亮太は「オール電化か！」と補足し、ＨＡＲＵＡがうなずくと、共演者らは「あ〜」と納得していた。