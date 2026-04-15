「爆笑問題」太田光と田中裕二が１４日深夜、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ 爆笑問題カーボーイ」（火曜・深夜１時）に出演した。

太田は、４７歳で美大に合格したことを自身のＳＮＳで公表したお笑いコンビ「ナイツ」土屋伸之が１３日に放送作家の高田文夫氏がパーソナリティーを務めるニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月金曜・午前１１時半）で大学名を日本大学芸術学部美術学科と公表したことを話題にした。

太田と田中は、共に日大芸術学部演劇学科に入学したが中退した。土屋の公表を受け太田は美術学科を「影薄いのね、日芸の中で」とぶっ込み、「一番、影薄いじゃんって感じなんだよね」と突っ込んだ。さらに「あいつも透明だけどさ、美術学科も透明だからさ。合うなぁって笑っちゃったよ俺。日芸美術学科が一番あいつにふさわしい場所なんだよ、きっと」と爆笑していた。

土屋は「ラジオビバリー昼ズ」で日芸の落語研究会に入会したことも明かしていた。これに太田は「あんな４０いくつの趣味のないヤツが来てやりにくくてしょうがいだろ、他のヤツらと」と笑わせていた。