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脳科学者が指摘する動画コンテンツの罠。編集という「包み紙」に時間を奪われる現代社会の盲点

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「「包み紙」をつくることで、時間を無駄にするな！！！」と題した動画を公開した。動画では、現代のコンテンツ制作において過剰な編集やパッケージングを「包み紙」と表現し、生の素材そのものの価値を重視する持論を展開している。



茂木氏は動画の冒頭で、「現代の最も大事なことの1つって、包み紙を取ることだと思っている」と切り出し、余計なものは不要であり、素材そのものが重要であると指摘した。世の中には、動画を公開する際に編集が必要不可欠であり、「コテコテに編集してパッケージにして出さなきゃいけないっていう、そういう思い込みがすごく強い」と分析。自身はYouTube動画やAIに関する動画も全く編集せずに出していると語る。



さらに、インタビューなどで喋った言葉を記事にする際にも「編集したので確認してください」と言われることが多いと明かしつつ、「その場で喋ったことが全てだから、それ以上は基本的ににどうでもいい」とコメントした。ゼロから書く文章においても、発話の過程で現れる個性や知性を含め、その人から出た文字列がそのまま伝わることが重要であり、それも「一つの生の素材」であると主張した。



茂木氏は、余計な包み紙や料理といった編集なしで発信していくことが「現代の文法」であると提言。「今ここ」という臨場感や存在感がそのまま流通できる時代において、「ゴタゴタした余計な編集をしているものは基本的に見ない」と力強く語った。ただし例外として、例えば映画は「疑似的な今ここ」を生成するコンテンツであるため編集に意味があるとしている。



最後に茂木氏は、こうした本質に気づいている人とそうでない人とでは、世界の見方が全く異なると指摘。「ゴタゴタした包み紙を作ることに時間取られちゃって注意も取られちゃってたら、ろくなとこに行かない」と警告し、「包み紙の迷い道から早く出てほしい」と視聴者へ強いメッセージを送って動画を締めくくった。