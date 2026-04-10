【射手座】週間タロット占い《来週：2026年4月13日〜4月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月13日〜4月19日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３
『隠している不安があります』
｜総合運｜ ★★★☆☆
頑張りすぎることもあれば、ピタッと行動を止めてしまうこともあります。自分で自分がわからなくなることもあるようです。仕事や公の場では人知れない不安があります。でも弱っているとは思われたくないので、隠していくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
相手の周囲を取り込めるかどうかで、進展具合が変わります。自分を推せるだけになると、相手からの信頼が得られないので、環境から包み込んであげると良いでしょう。シングルの方は、自分の立ち回り方がわからない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手はあなたの不満を解決してあげたいと思っています。
｜時期｜
4月14日 周りに合わせていく ／ 4月16日 良い所を見せる
｜ラッキーアイテム｜
柔軟剤
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞