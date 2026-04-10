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カウンセラーで作家のRyotaが、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「まさか…丁寧な暮らしに必要なのは「この7つ」だった。幸せな老後に進むための教訓」を公開した。動画では、視聴者から寄せられた「スローライフを送るための提案が欲しい」という相談に対し、心が満たされる生活を送るための7つの具体的なポイントを解説している。



Ryotaはまず、暮らしに「心理的安全性を取り入れる」ことの重要性を指摘する。必死に生活する中で、家族間で雑談や話し合いができる状況を作り、自分の頑張りを認めてもらうことが穏やかな気持ちを生むと語る。



続いて、生活の中に「不合理な部分を作る」ことを提案。計画をきっちり立てすぎると息苦しくなるため、時には「今日カレー食べたいなと思って外に出たら、うなぎのいい匂いがしてきた。うなぎ食べてもいいんじゃない」と、自分の感情を優先して許容することが大切だと述べている。



また、「もっと感情に従う」ことの必要性にも言及。常に100点満点の自分を出そうとするのではなく、体調や気分に合わせて「60点の日は60点ぐらいでやればいい」と割り切ることで、無理のない生活が送れるとアドバイスした。



さらに、コーヒーをゆっくり飲むなど「ひとつひとつのことに時間をかける」ことが丁寧な暮らしの真髄であると説明。そのためには不要な時間を削って「タスクそのものを減らす」必要があると説く。Ryota自身も過去の片道1時間の通勤時間や、SNSでの発信に費やしていた時間を「もったいない」と振り返り、そうして浮いた時間を自分が満足するための時間に充てるべきだと語った。



加えて、「穏やかさの優先順位を上げる」ためにネガティブな情報を避けることや、最終的には自分にとって「こころよい」と思える環境を選び「居心地をよくする」ことの重要性を強調している。



動画を通じてRyotaは、忙しさから離れ、自分のペースで納得して生活することが、真のスローライフに繋がると結論付けた。完璧を求めすぎず、自分らしい時間を大切にし、時には頭を使う選択を家族に任せるなど、肩の力を抜くことが幸せな未来への第一歩となるだろう。