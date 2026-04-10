落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー！』（文化放送・金曜日午前8～11時30分）4月10日の放送では、パートナーの水谷加奈アナウンサーとともに、気になるニュースについてトークを繰り広げた。

水谷「さあ、一蔵さんが気になったニュースは何でしょうか？」

一蔵「朝日新聞の記事で、『タクシー運転手は年収4割増 「ブルーカラー」職種で伸びる傾向』という記事なんですけども。つまりはいろんな職種の現場で働く方々の年収が上がっている傾向があって、ホワイトカラー、つまりは事務職の方々がのきなみ伸び悩んでいるという記事なんですけれども。これは元トラックドライバーからすると、かなり嬉しいニュースだなと。物価高騰している中で実働部隊がちゃんと給料をいただけてるっていうね。でも、全部の会社がそうじゃないと思うんで。この記事を何で読んだかっていうと「ウチは上がってないよ」っていう方もいらっしゃると思うんですよ。それは、もう会社に訴えてもいいんじゃなかろうかと」

水谷「ほうほう」

一蔵「今、記事になってるってことは全体的に上がってなきゃおかしいわけで。ボクのトラックドライバー時代の会社っていうのは、「傭車の傭車」といって、要は、親請けがあって、親請けの孫請けだったんですよ。つまりは2回搾取されて、他が上がってるって話を聞いてても、孫請けまでには届かなかった時を思い出したんで。でも、孫請けだって荷物を運んでんのはこっちですからね。そういう部分では訴えてっていいんじゃないかって。ましてや、さらにいうと、今、ガソリンが高騰していてこれからどうなるか分からないような、タクシー業界とかトラック業界とかは、どんどん、目安箱みたいな機関もありますから、それに訴えていっていいんじゃないかと思ったんで、この記事を読ませていただきました」

水谷「はい」

一蔵「ドライバーさんといいますと、今、春の交通安全運動が行われておりますけれども、そこで、中国新聞デジタルの記事で『自転車の「青切符」制度を悪用、高校生から2000円だまし取る事件が発生』ということで。盛んに「青切符、自転車でも切られますよ」なんてことをね、先週の交通安全特番でもいっておりましたけれども、それを悪用して50代ぐらいの人が高校生に「お前、違反だよ。 2000円払え」っていってだまし取った」

水谷「せこいですよね、これね」

一蔵「いろんなメディアが「青切符切られる」っていってますけど、先週の放送でもいってましたが最初の段階では、よほどひどくない限りは注意からっていうことをもっと報道した方がいい。まず注意喚起して「そういうルールになりましたよ」っていうのをやっておりますんで、いきなり青切符切られるようなことはないです。よほどひどいときはもちろん切られますけれども。この高校生、2000円払っちゃって、それは怖かったっていうのもあると思うんですよ。でも、それはメディアの方が「青切符切られる」なんてことをずっと言い続けてるから、「あ、これは青切符なんだ」って2000円払っちゃったと思うんですけど、そんなことはないんで、よほどひどいことじゃない限り。これ、自転車で手信号してなかったっていうので、いちゃもんつけたらしいんです。自転車で手信号ってね、そんなにやってる人いないし」

水谷「そうですね」

一蔵「だからそんなに心配することもないんで。あとは水谷さんのいうとおり、やってることがせこすぎる」

水谷「（笑） 2000円だまし取るって、やめろって感じです」

一蔵「カッコ悪いからやめたほうがいいですよって思いました」