【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年4月13日〜4月19日》の総合運＆恋愛運

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来週（2026年4月13日〜4月19日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３

『恋愛面では本命の人に優しくなります』


｜総合運｜　★★★☆☆


良くも悪くも様々なことを振りきっていきます。あまりじっとしてはいられないでしょう。勢いある人達の中にも混じっていけそうです。仕事や公の場では自分の存在をいつもよりアピールしていくのですが、周囲の人達が仲間内だけで仲良くしていて気付かれにくいです。

｜恋愛運｜　★★★★☆


「好きな人のことを特別扱いする」ことの大切さと楽しさがわかって来ます。それが最も正しいことだということをわかってくるでしょうが、言葉での説明も頑張ると良いでしょう。シングルの方は、デリカシーのない発言をする人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの行動パターンを把握してくれています。

｜時期｜


4月18日　行動を自粛する　／　4月19日　自分の身を守る

｜ラッキーアイテム｜


ボーリング

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞