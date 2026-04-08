【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年4月13日〜4月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月13日〜4月19日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では本命の人に優しくなります』
｜総合運｜ ★★★☆☆
良くも悪くも様々なことを振りきっていきます。あまりじっとしてはいられないでしょう。勢いある人達の中にも混じっていけそうです。仕事や公の場では自分の存在をいつもよりアピールしていくのですが、周囲の人達が仲間内だけで仲良くしていて気付かれにくいです。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
「好きな人のことを特別扱いする」ことの大切さと楽しさがわかって来ます。それが最も正しいことだということをわかってくるでしょうが、言葉での説明も頑張ると良いでしょう。シングルの方は、デリカシーのない発言をする人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの行動パターンを把握してくれています。
｜時期｜
4月18日 行動を自粛する ／ 4月19日 自分の身を守る
｜ラッキーアイテム｜
ボーリング
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞