BTS・JIN、「アルガンリッチオイルシリーズ」新CMに出演！変幻自在の魅力＆投げキッス披露

ヘアビューティコスメブランド「ルシードエル」の新CMにBTSのJINが出演する。

株式会社マンダムが展開するヘアビューティコスメブランド「ルシードエル」は、「アルガンリッチオイルシリーズ」の新CM『ルシードエル「アルガンリッチオイルシリーズ」』篇を、4月1日（水）よりWEB上にて公開、4月23日（木）より地上波にて放送を開始する。

【写真】JIN、突然の“水着ショット”

新CMには「ルシードエル アールイーシリーズ」に引き続きJINが出演。

グローバルスターとして表現力豊かなパフォーマンスで世界中を魅了しながら、常に自分らしい魅力を発揮し続けるJINの姿勢は「あなたらしい髪を自由に楽しむ」というルシードエルの想いと重なる。

さらに、JINが持つ多彩な魅力は、なりたい髪や悩み別に使い分けられる「ルシードエル アルガンリッチオイルシリーズ」のバリエーションの豊かさと相通じるものがあると考え、今回のタッグが実現したという。

4月23日（木）からは「ルシードエル Jin オリジナルアイテムが当たる!レシート応募キャンペーン第2弾」の応募受付が開始。賞品には、「ルシードエル Jin ポストカードブック」と「ルシードエル ロゴ入りカード型ミラー」の限定セット、さらには「ルシードエル ロゴ入りヘアバンド」といった豪華オリジナルアイテムが用意されている。

「ルシードエル Jin ポストカードブック」

「ルシードエル ロゴ入りカード型ミラー」

「ルシードエル ロゴ入りヘアバンド」

CMでは、お風呂上がりのようなリラックスした装いで気持ちよさそうにドライヤーをかけるJINが登場。ポップな音楽にのせて、JINが画面をまるで鏡のように使い、身支度をする様子を映し出していく。

次に現れたのはパジャマ姿のJIN。寝起きのようなトロンとした表情で、⻭磨きをしながら、髪型を考えている。

続くシーンでは、ピンクのカーディガンを羽織ったJINが登場し、ご機嫌な様子で毛先にオイルを揉みこんでいく。髪型がうまく決まり、ワクワクしているような笑顔を見せたかと思うと、その後は一転、茶色のニットに眼鏡をかけたJINが登場。眼鏡を上げ下げする仕草や、少年のような表情は、あどけなさと知性を兼ね備えるJINならではのシーンになっている。

最後は、ツヤのある鄢髪にライダースジャケットを羽織り、ネクタイを締めたJINが登場。「アルガンリッチオイルシリーズ」というJINのセリフが流れると、洗練されたスタイリッシュな雰囲気をまとい、画面越しの視聴者への投げキッス。「アルガンリッチオイルシリーズ」の髪質や好みの仕上がりに合わせて選べるという特⻑が、JINの変幻自在な演技力によってポップに表現されたCMとなった。

メイキング映像も

JINは、持ち前の集中力と適応力で早着替えをこなし、撮影は驚くほどスピーディーに進行。ピンクのカーディガンを着用し、ヘアオイルを毛先に揉みこむシーンでは、JINの徹底した表現へのこだわりが垣間見える瞬間も。片手でオイルを揉みこんでみたり、髪を左右に振ってニュアンスを出してみたりと、自ら様々なバリエーションを試し、「より魅力的な表情を見せたい」「一つ一つの動きにこだわりたい」という、表現への情熱が強く感じられるカットの連続だった。

ラストカットでは、カメラに向かってクールなポーズを決めるJINに対し、スタッフから「最後に、自由にポーズをお願いします。」というリクエストが。一瞬驚いて、はにかんだような表情を見せたJINだったが、次の瞬間、カメラに向かってなんと“投げキッス”を披露。現場のスタッフからは思わず歓声が上がり、クールな表情から一転、チャーミングな一面をみせた。

さらにJINは、CMの見どころを日本語で回答。メイキング映像に加えて、JINからのコメント動画も必見となっている。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。