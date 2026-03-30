矢沢永吉、ドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』の主題歌として新曲「BORDER」を完全書き下ろし！音源は初回放送内で初解禁

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矢沢永吉が、4月8日よりテレビ朝日にて放送がスタートするドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』の主題歌を担当することがわかった。主題歌となるのは、矢沢が本作のために書き下ろした新曲「BORDER」だ。

■トラックで【爆走する捜査本部】!? 君塚良一が描く、かつてない刑事ドラマがこの春、誕生する

『ボーダレス～広域移動捜査隊～』は、土屋太鳳×佐藤勝利のW主演、警察ドラマの金字塔とも言える『踊る大捜査線』を生み出した君塚良一のオリジナル脚本で紡ぎあげる作品。それは前代未聞、トラックで【爆走する捜査本部】を題材にした、かつてない刑事ドラマ――。

警視庁vs所轄、警視庁vs他道府県の警察本部との縄張り争いを打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めた、大型トラックを駆って事件現場へ捜査本部ごと向かっていく爆走する捜査本部、それが“移動捜査課”です。この捜査本部となる1号車はいろいろな意味を込めて、内外から「一番星」と呼ばれている。さらには移動しながら取り調べができる取調室車＝2号車、さまざまな用途で捜査の役に立つ3号車が登場。縦横無尽に動き回るこれらのトラックを取り仕切るのが、移動捜査課の7人の刑事たちだ。

W主演の土屋と佐藤が演じる仲沢桃子、黄沢蕾に加え、須黒半次役の横田栄司、白鳥浩志役の田中幸太朗、天尾美青役の優香、トラックの整備を担当する「メカじい」こと緑川宗一郎役の北大路欣也、そしてチームを束ねる移動捜査課の課長でチームリーダーの赤瀬則文役の井ノ原快彦…と登場する刑事たちもそれぞれに個性豊かなキャラクター像。『ボーダレス～広域移動捜査隊～』は、そんな移動捜査課に属する性別も経歴も性格もバラバラ、そしてどこか警察組織の“はぐれもの”だったワケありの7人が、強力なチームとなって容疑者を追い詰め事件を解決する様を痛快に描写。同時に、さまざまな背景、過去を抱え、移動捜査課にやってきたメンバー一人ひとりの生き様や人間模様を、脚本家・君塚ならではの筆で、より深く、より生き生きと、そしてより緻密に描いていく。

■「BORDER」の音源は、4月8日の初回拡大スペシャルにて初解禁！

今回『ボーダレス～広域移動捜査隊～』のために矢沢永吉が書き下ろしたのが、新曲『BORDER』。昨年ソロデビュー50周年を迎え、今なお日本音楽界の第一線を走り続けるレジェンド・矢沢永吉。そのカリスマ的存在感と唯一無二のサウンドで、ロック界に幾多の伝説を築き上げてきた。

そんな矢沢の音楽を体現するのが、コンサートツアー。国内最年長でのドーム公演や国立競技場での公演など、精力的な音楽活動を続ける矢沢のツアーを支えている存在がツアートラック。矢沢の公演には欠かせない音楽機材を載せ、日本各地を縦横無尽に走り回っている。まさに矢沢の“ロックな世界観”を体現し、ツアーの風物詩にもなっているトラック――それは、トラックで爆走する捜査本部を描いた本作とも、大きな親和性が感じられるもの。今作の世界観の中で、矢沢が歌う「BORDER」が、熱いメッセージを投げかけてくれるに違いない。

「BORDER」は、矢沢永吉自らドラマのために書き下ろし、作詞は森雪之丞が担当した大人のロックンロールナンバー。キック＆ベースが上質なアーバングルーヴを生み出し、その上に極上のメロディーを矢沢が歌い、そこに切り裂くような圧巻のギターリフも加わる。それぞれのバランスが最高の状態でミックスアップされたファーストクラスのロックが、ここに完成した。

W主演の土屋太鳳、佐藤勝利、そして個性豊かな俳優陣が紡ぎあげる物語の中で、矢沢の渾身のロックが響き渡る。

■4月8日放送 第1話あらすじ

警視庁近くの道を黒のスーツ姿で走る若き刑事・黄沢蕾（佐藤勝利）。そのまま1台の大きなトラックに乗り込むと、そのトラックはエンジン音を轟かせながら、警視庁の地下駐車場から地上へと飛び出していく。トラックの名は通称【一番星】――警察同士の縄張り争いを打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めた【移動捜査課】が駆る、《爆走する捜査本部車》である。

運転席に座るのは、白鳥浩志（田中幸太朗）、そして捜査本部車内には女性刑事の仲沢桃子（土屋太鳳）、天尾美青（優香）、ベテラン刑事の須黒半次（横田栄司）、そして彼ら【移動捜査課】のメンバーを率いる課長でありチームリーダーの赤瀬則文（井ノ原快彦）の姿。【一番星】は、午前に港区と文京区で立て続けに発生した、高齢夫婦を狙った緊縛強盗の管轄所轄署へと急行していた。

「手口が酷似した2つの事件を、2つの所轄署が合同で捜査する」。一見すると簡単なことに見えて、実はとても難しい事案に、蕾以外の刑事たちはあからさまに面倒そうな顔を。【一番星】を迎える各署の職員側も嫌そうな態度を隠そうともせず、移動捜査課に配属されてまだ一週間の蕾は「僕らはみんな仲間では？」と納得できない表情を見せるのだった。

その最中、3件目の事件発生の一報が届き、その現場が千葉県市川市だと判明すると、所轄同士の争いに加え、警視庁と県警本部の争いもぼっ発しそうな気配に【移動捜査課】のメンバーはうんざり顔。赤瀬の指示で【一番星】は３つの署の真ん中に移動、美青は千葉県警本部へと調整に向かう！

そんななか、3件目の事件に関わったという若い男が自首してきたという情報が。その男の証言により、阿久津翔一（菅生新樹）という若者の存在が明らかになる。連行した翔一の供述にどこか違和感を抱いた蕾と桃子は、トラックの調整に来た“メカじい”こと緑川宗一郎（北大路欣也）が言っていた「ノイズをよく聞け」という言葉を思い出し…？

最初の事件――【一番星】があらゆる“境界”を越えて爆走する！

■番組情報

テレビ朝日系24局『ボーダレス～広域移動捜査隊～』

4月8日よりスタート ※初回拡大スペシャル

毎週水曜 21:00～

脚本：君塚良一（『踊る大捜査線』『教場』ほか）

音楽：Justin Frieden

制作：テレビ朝日、東映

■関連リンク

『ボーダレス～広域移動捜査隊～』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/borderless/

矢沢永吉 OFFICIAL SITE

https://www.eikichiyazawa.com/

■【画像】『ボーダレス～広域移動捜査隊～』キービジュアル