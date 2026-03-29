『今日好き』成立カップルたちの軌跡を追った映像が公開 ナレーションは幾田りら「とても幸せな気持ちでいっぱい」
ABEMAは、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（『今日好き』）において、2025年度に成立したカップルたちの軌跡を追った映像「今日好き＆幾田りら「パズル」 スペシャルコラボムービー “あの一瞬に恋をした”」を、『今日、好きになりました。』公式SNSにて公開した。
【写真】まるでドラマのワンシーン！見つめ合う“はるねね”
『今日好き』は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど、大きな話題を呼んでいる。
このたび公開した映像では、『今日好き 卒業編2026』にて成立した、はると（今井暖大）とねね（時田音々）の“はるねね”カップルをはじめ、2025年度に成立したカップルたちの出会いから現在に至るまでの軌跡を巡っており、それぞれの恋の始まりや、重ねっていく思いを丁寧に描いている。
本映像のナレーションには、『今日好き』の主題歌を担当した幾田りらも参加。各カップルの女性陣が幾田と共にナレーションを行い、本映像に華を添えている。これまで『今日好き』の主題歌から現役高校生の恋を見守ってきた幾田は、「この1年の間に“今日好き”に「恋風」と「パズル」という2曲を贈ることができて、とても幸せな気持ちでいっぱいです」とコメントを寄せている。
なお、本映像はSNSに特化したクリエイティブ、映像を企画、開発、制作するSNSクリエイティブスタジオにて制作。SNSクリエイティブスタジオは、「ABEMA」の若手クリエイティブディレクターらがSNSマーケティングのノウハウを活用しながら、「ABEMA」の番組公式TikTokやInstagramなどのSNS上で配信される縦型動画コンテンツの企画から撮影、編集、アカウントコンサルティングまですべて一気通貫で担う組織。
4月6日より最新シリーズ『今日、好きになりました。クライストチャーチ編』が放送される。
■幾田りらコメント
この1年の間に“今日好き”に「恋風」と「パズル」という2曲を贈ることができて、とても幸せな気持ちでいっぱいです。短い旅の中で、ときめきに身を委ねながら恋を探していく皆さんの姿を見て、そのひとりひとりの背中を、この楽曲たちがふわりと押せていたらいいなと願っていました。私自身も、曲を書きながら一緒に旅をしているような気持ちでした。これからも皆さんの恋の記憶と重なりあったとき、胸に温かな想いが巡るような、そんな音楽であれたら幸せです。 “恋に落ちることはきっと もっと簡単だっていい”.“最後のピースを この手ではめ込んでいく”勇気へと、少しでも繋がっていたら何よりうれしく思います。
【写真】まるでドラマのワンシーン！見つめ合う“はるねね”
『今日好き』は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど、大きな話題を呼んでいる。
本映像のナレーションには、『今日好き』の主題歌を担当した幾田りらも参加。各カップルの女性陣が幾田と共にナレーションを行い、本映像に華を添えている。これまで『今日好き』の主題歌から現役高校生の恋を見守ってきた幾田は、「この1年の間に“今日好き”に「恋風」と「パズル」という2曲を贈ることができて、とても幸せな気持ちでいっぱいです」とコメントを寄せている。
なお、本映像はSNSに特化したクリエイティブ、映像を企画、開発、制作するSNSクリエイティブスタジオにて制作。SNSクリエイティブスタジオは、「ABEMA」の若手クリエイティブディレクターらがSNSマーケティングのノウハウを活用しながら、「ABEMA」の番組公式TikTokやInstagramなどのSNS上で配信される縦型動画コンテンツの企画から撮影、編集、アカウントコンサルティングまですべて一気通貫で担う組織。
4月6日より最新シリーズ『今日、好きになりました。クライストチャーチ編』が放送される。
■幾田りらコメント
この1年の間に“今日好き”に「恋風」と「パズル」という2曲を贈ることができて、とても幸せな気持ちでいっぱいです。短い旅の中で、ときめきに身を委ねながら恋を探していく皆さんの姿を見て、そのひとりひとりの背中を、この楽曲たちがふわりと押せていたらいいなと願っていました。私自身も、曲を書きながら一緒に旅をしているような気持ちでした。これからも皆さんの恋の記憶と重なりあったとき、胸に温かな想いが巡るような、そんな音楽であれたら幸せです。 “恋に落ちることはきっと もっと簡単だっていい”.“最後のピースを この手ではめ込んでいく”勇気へと、少しでも繋がっていたら何よりうれしく思います。