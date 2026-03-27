徳島の桜の開花はまだですが、海のサクラがひと足早くお目見えです。



鳴門市で春の訪れを告げる「桜鯛漁」が始まり、港は活気づいています。



鳴門市北灘町の粟田漁港。



漁師たちは、まだ暗い午前5時すぎに海へと向かいます。



やってきたのは、港から1キロほどの沖合。



ここに仕掛けた定置網を引き揚げると。



（記者）

「網を上げると、ピンクの色づいた姿が見えました。桜鯛です」



今の時期に獲れるマダイは、淡いピンク色をしたその姿から「桜鯛」と呼ばれます。





粟田漁港では3月25日から、春の訪れを告げる桜鯛漁が始まりました。（記者）「見てください立派な鯛、朝日にピンク色が輝いています。ずっしりと重い身も、引き締まっているように感じます」（山仁産業・松下周平 専務）「ちょっと小ぶりだが、身質的にはよく太っていて良い感じ」27日は午前中だけで、約1.7トンの水揚げがありました。水揚げされた桜鯛は、県内をはじめ京阪神市場などに出荷されます。（山仁産業・松下周平 専務）「桜鯛のピンク色を見たら、桜と同様に春を感じられて良い」桜鯛漁のピークは、4月中旬から5月上旬までです。4月18日には「JF北灘さかな市」で「桜鯛祭り」が開かれ、桜鯛が市価より3割ほど安く販売されます。