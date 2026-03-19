Official髭男dism、日曜劇場『ＧＩＦＴ』主題歌を書き下ろし！「“寄り添う”よりは、思いっきり感じたままに作りたくなりました」

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4月からTBS系日曜劇場枠で放送される堤真一主演ドラマ『ＧＩＦＴ』の主題歌が、Official髭男dismの書き下ろし曲「スターダスト」に決定した。

■Official髭男dismがTBSドラマの主題歌を手掛けるのは3回目

車いすラグビーを舞台にした『ＧＩＦＴ』は、暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。

天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）がひょんなことから車いすラグビーに出会い、弱小チーム「ブレイズブルズ」と関わることに。自身の興味のある難問を見つけ答えを導き出すことだけを生きがいとしてきた孤独な男が、“ブルズ”の抱える難問の答えを導き出していくなかで、個々が抱える人生の傷を知り、自身の抱える難問とも向き合っていく。

Official髭男dismがTBSドラマの主題歌を手掛けるのは火曜ドラマ『恋はつづくよどこまでも』（2020年）の「I LOVE…」、金曜ドラマ『ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と』（2023年）の「TATTOO」以来3回目。

これまでも様々な映画やドラマの主題歌を務め、数々のヒットソングを生み出し社会現象を巻き起こしてきたOfficial髭男dism。今回の書き下ろし曲「スターダスト」は、『ＧＩＦＴ』の登場人物の想いの強さ、選手もそうでない人も含めて、皆の生き様に胸が熱くなったというOfficial髭男dismが感じたままに制作した。気になる楽曲はドラマの初回放送にて解禁される。

パラスポーツのなかで唯一車いす同士が激しくぶつかり合うことが許され、その過激さから「マーダーボール（殺人球技）」と呼ばれていたこともある車いすラグビー。男女混合でチームを編成することができるのも魅力のひとつだ。

2024年のパラリンピックでは日本代表が初めて金メダルを獲得し、今最も注目を浴びるスポーツのひとつであるパラスポーツを舞台に、あらたな物語が動き出す。

体だけでなく心でも本気でぶつかり合い、人としても成長していくキャラクターの姿を通して、“愛と絆”という最高の“ギフト”を届ける本ドラマをOfficial髭男dismが歌う「スターダスト」が彩る。

また、『ＧＩＦＴ』がを民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBS FREE」、動画配信サービス「U-NEXT」で見逃し配信することが決定した。

■リリース情報

2026.03.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「エルダーフラワー」

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「スターダスト」

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「スターダスト/エルダーフラワー」

■番組情報

TBS 日曜劇場『ＧＩＦＴ』

4月スタート 毎週日曜21:00～21:54

出演：堤真一 山田裕貴 有村架純

本田響矢 細田善彦 細田佳央太 円井わん 越山敬達 八村倫太郎 やす（ずん） 水間ロン 冨手麻妙 ノボせもんなべ

杢代和人 宮崎優（「崎」は、たつさきが正式表記） 生越千晴 町田悠宇 澤井一希 中山脩悟

田口浩正 西尾まり 真飛聖 麻生祐未 菅原大吉

吉瀬美智子 安田顕

製作著作：TBS

脚本：金沢知樹

主題歌：「スターダスト」Official髭男dism（IRORI Records / PONY CANYON）

企画／演出：平野俊一

演出：加藤尚樹 伊藤弘晃

プロデューサー：宮崎真佐子（「崎」は、たつさきが正式表記） 内川祐紀

協力プロデューサ：中澤美波

監修・協力：一般社団法人日本車いすラグビー連盟

【画像】『ＧＩＦＴ』の場面写真

【画像】「スターダスト」のジャケット

■関連リンク

『ＧＩＦＴ』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/GIFT_tbs/

Official髭男dism OFFICIAL SITE

https://higedan.com/