NBAスターも“疑惑判定”に不快感「完全にボール、クソだ！」 次の打者には「タティスJr.が控えていたのに…」【WBC】

ペルドモに投じられた“疑惑の1球”に納得できない人は多いだろう(C)Getty Images

疑惑判定の衝撃は野球界だけにとどまらない。

現地時間3月15日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ドミニカ共和国代表は、米マイアミのローンデポ・パークで米国代表との準決勝に臨み、1-2と逆転負け。3大会ぶりの決勝進出を逃したこの試合では、まさかの結末が波紋を広げている。

【動画】米国の決勝進出を決めた「誤審」 ドミニカ打者が怒った判定シーン

ドミニカ共和国の9番ヘラルド・ペルドモが打席に立った9回二死三塁の場面だ。米国の守護神メイソン・ミラーを相手に3球で追い込まれながらも、なんとかフルカウントまで粘ると、ゾーンの下に外れたように見える8球目スライダーを球審がストライク判定。激しく抗議するが、見逃し三振で試合終了となった。

この非情な幕切れには、異競技のスター選手も困惑を隠せない。ドミニカ共和国の代表選手としてプレー経験を持つNBAニックスのカール＝アンソニー・タウンズは、「完全にボールだ！」と反応。地元局『SNY』のニックス専門X「Knicks Videos」がその映像を公開している。