西垣匠、春の抜け感コーデ で魅了「さすがの着こなし」「かっこいい」の声【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の西垣匠が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】人気俳優「TGC」登場
春らしいアースカラーのジャケットのセットアップを着こなし、クールに登場した西垣。中にはシースルー素材が織り交ぜられたシャツを取り入れ、抜け感をプラスした。
ネット上では「さすがの着こなし」「かっこいい」など反響が寄せられている。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務めた。（modelpress編集部）
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◆西垣匠、クールな着こなし
春らしいアースカラーのジャケットのセットアップを着こなし、クールに登場した西垣。中にはシースルー素材が織り交ぜられたシャツを取り入れ、抜け感をプラスした。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務めた。（modelpress編集部）
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